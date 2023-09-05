AKP İl Başkanından başhekime tehdit iddiası: 'Oğlumun katilisin, seni öldürteceğim'
Zonguldak Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi Avni Çelik, AKP Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın, oğlunun ölümünde "Sen katilsin" diyip kendisini sorumlu tutup tehdit ettiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Kaza, 20 Ağustos'ta Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde meydana geldi. AKP Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan (35) yönetimindeki 34 GTV 014 plakalı motosiklet, hatalı dönüş yapan Ş.G. (50) idaresindeki 34 FG 8938 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, sürücü Arslan ile arkasındaki arkadaşı Gökhan K. yaralandı.
İlk müdahalesi Zonguldak Devrek Devlet Hastanesinde yapılan ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Arslan, burada hayatını kaybetti. Ş.G. tutuklanırken, Arslan'ın cenazesi, 21 Ağustos'ta toprağa verildi.
'ÖLDÜRTECEĞİM' TEHDİDİ
Zonguldak Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi Avni Çelik, 31 Ağustos'ta, hem müdahaleleri anlatmak hem de taziyelerini iletmek için aradığı AKP Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Çelik, Arslan'ın kendisine telefonda küfürler ettiğini, 'Sen katilsin, şerefsiz, adi', 'Ulan katil herif, öldürteceğim, yaşatmayacağım' dediğini iddia edip, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
KORUMA İSTEDİ
Can güvenliğinden endişe ettiğini belirten Çelik, Devrek Kaymakamlığı'na DA dilekçe verip, koruma polisi talebinde bulundu. Dilekçesinde, AKP Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın kendisini tehdit ettiğini ifade eden Çelik, "Yakın zamanda ülkemizde birçok kişi yakınlarının ölümünden tedavi eden hekimleri sorumlu tutup onları öldürtmüşlerdir. Bu nedenden dolayı anayasal hakkım olan can ve mal güvenliğimin sağlanması hususunda gereğini arz ve talep ederim" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Milli sporcuları beğenmeyen Hacı Yakışıklı cevabını aldı
- Ekranların tanıdık siması kanal sahibi oldu...
- Ay, Dünya'dan uzaklaşıyor: Günler 25 saat sürecek!
- iPhone 15'in fiyat listesi sızdırıldı!
- 24 il için 'deprem alarmı' verdiler
- Hande Baladın’dan röportaj yapacak muhabire uyarı
- 'Şimşek'e iki operasyon çekilmiş'
- Evde besledikleri yılanlarla geçiniyorlar
- Putin tek şart sundu
- 6 milyon verdi 6 milyarlık ihale aldı!