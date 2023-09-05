AKP İl Başkanından başhekime tehdit iddiası: 'Oğlumun katilisin, seni öldürteceğim'

Yayınlanma: 05.09.2023 - 15:39

Güncelleme: 05.09.2023 - 15:56

Kaza, 20 Ağustos'ta Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde meydana geldi. AKP Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan (35) yönetimindeki 34 GTV 014 plakalı motosiklet, hatalı dönüş yapan Ş.G. (50) idaresindeki 34 FG 8938 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, sürücü Arslan ile arkasındaki arkadaşı Gökhan K. yaralandı.

İlk müdahalesi Zonguldak Devrek Devlet Hastanesinde yapılan ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Arslan, burada hayatını kaybetti. Ş.G. tutuklanırken, Arslan'ın cenazesi, 21 Ağustos'ta toprağa verildi.

'ÖLDÜRTECEĞİM' TEHDİDİ

Zonguldak Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi Avni Çelik, 31 Ağustos'ta, hem müdahaleleri anlatmak hem de taziyelerini iletmek için aradığı AKP Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Çelik, Arslan'ın kendisine telefonda küfürler ettiğini, 'Sen katilsin, şerefsiz, adi', 'Ulan katil herif, öldürteceğim, yaşatmayacağım' dediğini iddia edip, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

KORUMA İSTEDİ

Can güvenliğinden endişe ettiğini belirten Çelik, Devrek Kaymakamlığı'na DA dilekçe verip, koruma polisi talebinde bulundu. Dilekçesinde, AKP Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın kendisini tehdit ettiğini ifade eden Çelik, "Yakın zamanda ülkemizde birçok kişi yakınlarının ölümünden tedavi eden hekimleri sorumlu tutup onları öldürtmüşlerdir. Bu nedenden dolayı anayasal hakkım olan can ve mal güvenliğimin sağlanması hususunda gereğini arz ve talep ederim" dedi.