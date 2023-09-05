Üç isim dikkat çekiyor: AKP'de 'Erdoğan sonrası' hesapları…

Yayınlanma: 05.09.2023 - 10:51

Güncelleme: 05.09.2023 - 11:08

Gazete Pencere’den Nuray Babacan’ın haberine göre, AKP’nin içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonrası oldukça fazla konuşuluyor.

Kulislere göre, Erdoğan’ın ailesinde yıldızı parlayan isim küçük damat Selçuk Bayraktar. Bayraktar’ın gücünü yaptığı işten aldığının aktarıldığı haberde “BAYKAR şirketinin savunma alanında hızla yükselişinde geçmiş birikimi yok saymak mümkün değil ama ‘damat enerjisi’ şirketi bambaşka bir seviyeye taşıdı! Şirketin savunma alanındaki yatırımlarının dışında, damat Selçuk Bayraktar’ın savunma atamalarındaki gücü, AKP içinde sıradan bir konu gibi dillendiriliyor. Aselsan, Savunma Sanayii ve Sanayi Bakanlığı yönetimini küçük damadın belirlediği, TSK yönetimiyle ilişkileri, hangi paşalara yakın yada uzak olduğu gayet açık ve net şekilde anlatılıyor” ifadelerini kullandı.

‘AKP’LİLER ‘SADRAZAM DAMAT’ GELENEĞİNDEN RAHATSIZ’

Bayraktar’ın siyasi bir figür olmak için yeni bir danışman kadrosu olduğunun anlatıldığının belirtildiği haberde “Paylaşılan fotoğraflardan, yapılan açıklamalara kadar planlandığı, iktidar medyasından özel fotoğrafçıların çağrılıp özel çekimler yaptırıldığı konuşuluyor. Osmanlı’daki ‘sadrazam damat’ geleneğinin yaşatılmaya çalışılmasından rahatsız olan bazı AKP’liler, bugünün Türkiye’sinde bundan sonuç alamayacağını söylüyorlar” dendi.

‘SİVİL SİYASETTE BAŞARILI OLMASI DURUMUNDA…’

Haberde partideki odaklaşmanın ikinci adresinin ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olduğu belirtiliyor. Fidan’ın ‘sivil siyasette’ başarılı olması durumunda hareketlenme yaşanacağının konuşulduğu da şu şekilde aktarılıyor:

“AKP’nin kuruluş aşamasından bu yana etkin olan bir ekip, eski MİT Başkanı Fidan’ın sivil siyasette başarılı olması durumunda, onun çevresinde bir hareketlenmenin yaşanacağını savunuyorlar. Fidan’ın özellikle dış politikadaki gücü ve sessiz diplomasi başarısının bu kapıyı açacağını ancak kamuoyundaki ‘istihbarat şefi’ imajından sivil siyasetçi kimliğine geçiş yapması gerektiğini belirtiyorlar. Fidan’ın özellikle dış politikadaki sorunlu başlıklar konusunda son zamanlarda üstlendiği rol, adından sıkça söz edilmesine neden olurken yeni dönemin taşlarının ‘diplomatik bir incelikle’ döşeneceği savunanlar var.”

‘SOYLU BEKLİYOR, MÜCADELE BAŞLATACAK’

Son odağın eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu aktaran haberde şu ifadeler kullanılıyor:

“Soylu’nun sessizliğinin geçici olduğu, uygun zaman ve zeminde yeniden gün yüzüne çıkacağını iddia edenler az değil. Soylu’nun Erdoğan sonrasında açıktan mücadele başlatacağı, kendisini ziyaret edenlerin sayısının hiç eksilmemesinin buna en iyi örnek olduğu söyleniyor. Ayrıca iddianın sahipleri, üç isim arasında kamuoyunda karşılığı olan tek kişinin Soylu olduğunu dile getiriyorlar.”

Gazeteci Babacan, partide yıllarca ‘odak olduğu sanılan’ Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş gibi isimlerin adının geçmediğini de yazdı.