AKP İstanbul milletvekili adayları kim? AKP İstanbul milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin İstanbul milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP İstanbul milletvekili adayları kim? AKP İstanbul milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin İstanbul milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP İstanbul milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP İstanbul 1. Bölge, İstanbul 2. Bölge, İstanbul 3. Bölge milletvekili adayları kim? AKP İstanbul milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP İstanbul milletvekili adayları tam listesi...
AKP İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MURAT KURUM
ERKAN KANDEMİR
HASAN TURAN
MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT
HULUSİ ŞENTÜRK
MUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLU
TUĞBA IŞIK ERCAN
İSMAİL ERDEM
YAHYA ÇELİK
BEHİYE EKER
SERKAN BAYRAM
ÜMMÜGÜLŞEN ÖZTÜRK
AZMİ EKİNCİ
NURETTİN ALAN
FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN
LEMAN YENİGÜN
ESMA ERSİN
UMUT ARMAN SONAY
ALİ SEVİNÇ
MAHMUT EMİNMOLLAOĞLU
RÜSTEM KABİL
ALİ YAZLI
AYDOĞAN AHIAKIN
ZEYNETTİN AYDIN
CEMAL DONAT
EBRU SARACOĞLU
AYŞEGÜL ESRA ATİK
FATİH ÖGÜN
ZEYNEP BAYIR
MURAT AÇIK
VELİ ARSLAN
YUNUS FIRAT AYDIN
MUSTAFA NAİM YAĞCI
FURKAN GÖKGÖZ
NURETTİN ALAGÖZ
AKP İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
SÜLEYMAN SOYLU
HALİT YEREBAKAN
RABİA KALENDER İLHAN
MEHMET ÖNDER AKSAKAL
MUSTAFA DEMİR
İSMAİL EMRAH KARAYEL
ZAFER SIRAKAYA
BÜŞRA PAKER
SEVAN SIVACIOĞLU
DERYA AYAYDIN
ADEM YILDIRIM
SENA NUR ÇELİK
AHMET BİLAL KIYMAZ
HÜSEYİN EROĞLU
ENES EMİNOĞLU
AHMET HAMDİ ÇAMLI
EMRE USTAOSMANOĞLU
ŞEVKİ ŞAR
CAHİT ALTUNAY
ÖMER FUAT GÜNDAY
ORHAN NARİN
SELÇUK KAR
KEMAL OĞUZ KIDİL
FERŞAT YILDIRIM
ECRİN NAZLI İNAN
NAZİF BARIŞ ÇİFTÇİOĞLU
BEŞİR AÇIKÇA
AKP İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
NUMAN KURTULMUŞ
ÖZLEM ZENGİN
CÜNEYT YÜKSEL
ZEKERİYA YAPICIOĞLU
HALİS DALKILIÇ
RÜMEYSA KADAK
OĞUZ ÜÇÜNCÜ
NECMİ KADIOĞLU
ŞAMİL AYRIM
SEDA GÖREN BÖLÜK
NİLHAN AYAN
YILDIZ KONAL SÜSLÜ
ŞENGÜL KARSLI
YÜCEL ARZEN HACIOĞULLARI
HALİME KÖKCE
MEHMET SARI
NEVZAT ŞATIROĞLU
EKREM GÖRÇEKER
NECATİ KARAGÖZ
RASİM ERDOĞMUŞ
YUSUF ASLAN
MUSTAFA KORKUT
MUTLU BOZOĞLU
FETİ AHMET BALIN
OKTAY ŞAMDANLI
MEHMET YILDIZ
YILMAZ DURMUŞ
NEVİN MİNE VURAL
MEMET YALÇIN
NAZİF ÇETİN
RAMAZAN ARKAN
HARUN ÇELİK
RASİM YAĞAR
CEMAL TOPTANCI
RECEP SEYYAR
ALİ ÇİÇEK
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Bu yazı 24 saat geçmeden engellenecek
- Aynı masalı dinleyeceksiniz...
- Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a fark attı
- Türkiye'nin 'kader' seçiminde flaş anket!
- Cumhur İttifakı'nın oyları eridi
- AKP’li 2 ‘prens’ yolsuzluk tarihinde bir ilke imza attı
- Penden yana misun, yoksa...
- Arkadaş katili için yeniden 'müebbet' istendi
- Dolar TL'de yükseliş sürüyor!
- Fatih Altaylı: Erdoğan'ı yollara düşüren tablo