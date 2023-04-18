AKP İstanbul milletvekili adayları kim? AKP İstanbul milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 18.04.2023 - 17:22

Güncelleme: 18.04.2023 - 17:22

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin İstanbul milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP İstanbul milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP İstanbul 1. Bölge, İstanbul 2. Bölge, İstanbul 3. Bölge milletvekili adayları kim? AKP İstanbul milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP İstanbul milletvekili adayları tam listesi...

AKP İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MURAT KURUM

ERKAN KANDEMİR

HASAN TURAN

MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT

HULUSİ ŞENTÜRK

MUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLU

TUĞBA IŞIK ERCAN

İSMAİL ERDEM

YAHYA ÇELİK

BEHİYE EKER

SERKAN BAYRAM

ÜMMÜGÜLŞEN ÖZTÜRK

AZMİ EKİNCİ

NURETTİN ALAN

FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN

LEMAN YENİGÜN

ESMA ERSİN

UMUT ARMAN SONAY

ALİ SEVİNÇ

MAHMUT EMİNMOLLAOĞLU

RÜSTEM KABİL

ALİ YAZLI

AYDOĞAN AHIAKIN

ZEYNETTİN AYDIN

CEMAL DONAT

EBRU SARACOĞLU

AYŞEGÜL ESRA ATİK

FATİH ÖGÜN

ZEYNEP BAYIR

MURAT AÇIK

VELİ ARSLAN

YUNUS FIRAT AYDIN

MUSTAFA NAİM YAĞCI

FURKAN GÖKGÖZ

NURETTİN ALAGÖZ

AKP İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SÜLEYMAN SOYLU

HALİT YEREBAKAN

RABİA KALENDER İLHAN

MEHMET ÖNDER AKSAKAL

MUSTAFA DEMİR

İSMAİL EMRAH KARAYEL

ZAFER SIRAKAYA

BÜŞRA PAKER

SEVAN SIVACIOĞLU

DERYA AYAYDIN

ADEM YILDIRIM

SENA NUR ÇELİK

AHMET BİLAL KIYMAZ

HÜSEYİN EROĞLU

ENES EMİNOĞLU

AHMET HAMDİ ÇAMLI

EMRE USTAOSMANOĞLU

ŞEVKİ ŞAR

CAHİT ALTUNAY

ÖMER FUAT GÜNDAY

ORHAN NARİN

SELÇUK KAR

KEMAL OĞUZ KIDİL

FERŞAT YILDIRIM

ECRİN NAZLI İNAN

NAZİF BARIŞ ÇİFTÇİOĞLU

BEŞİR AÇIKÇA

AKP İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

NUMAN KURTULMUŞ

ÖZLEM ZENGİN

CÜNEYT YÜKSEL

ZEKERİYA YAPICIOĞLU

HALİS DALKILIÇ

RÜMEYSA KADAK

OĞUZ ÜÇÜNCÜ

NECMİ KADIOĞLU

ŞAMİL AYRIM

SEDA GÖREN BÖLÜK

NİLHAN AYAN

YILDIZ KONAL SÜSLÜ

ŞENGÜL KARSLI

YÜCEL ARZEN HACIOĞULLARI

HALİME KÖKCE

MEHMET SARI

NEVZAT ŞATIROĞLU

EKREM GÖRÇEKER

NECATİ KARAGÖZ

RASİM ERDOĞMUŞ

YUSUF ASLAN

MUSTAFA KORKUT

MUTLU BOZOĞLU

FETİ AHMET BALIN

OKTAY ŞAMDANLI

MEHMET YILDIZ

YILMAZ DURMUŞ

NEVİN MİNE VURAL

MEMET YALÇIN

NAZİF ÇETİN

RAMAZAN ARKAN

HARUN ÇELİK

RASİM YAĞAR

CEMAL TOPTANCI

RECEP SEYYAR

ALİ ÇİÇEK