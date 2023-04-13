AKP İstanbul Milletvekili adayı Erkan Kandemir kimdir? Erkan Kandemir kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 13.04.2023 - 13:25

Güncelleme: 13.04.2023 - 13:25

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin İstanbul milletvekili adaylarından biri de Erkan Kandemir oldu. Erkan Kandemir'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

ERKAN KANDEMİR KİMDİR?

AKP İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Erkan Kandemir, 2 Eylül 1981 tarihinde Rize'de dünyaya geldi.

Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra İngiltere'de Kingston Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümünde yüksek lisans eğitimi aldı. Sonrasında King's College London Ortadoğu Araştırmaları bölümde ikinci yüksek lisansını yaptı. Ayrıca Cambridge Üniversitesi Uluslararası İlişkiler programına katıldı.

ERKAN KANDEMİR SİYASİ YAŞAMI

Erken yaşından itibaren sosyal çalışmalar içerisinde bulundu, çeşitli vakıf ve derneklerde görevler aldı. Üniversite yıllarında Fakülte Dernek Başkanlığı yaptı. Aktif siyasi hayati AKP'nin kuruluşuyla başladı. AKP İstanbul Gençlik Kolları'nda 2002 yılından itibaren İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu, 2009 yılında ise Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanlığı görevine getirildi. 3 senelik görev süresi sonrasında eğitim amacıyla yurt dışına çıktı.

2014 yılında Başbakan Danışmanlığı görevine getirildi. Aynı yılın ekim ayında ise Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atandı.

7 Haziran 2015 tarihinde İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. 1 Kasım 2015 seçimlerinde ise ikinci kez, 2018 yılında tekrar AKP İstanbul milletvekili seçildi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyeligi yapan Kandemir, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği gorevinde bulunmustur. Halihazirda Türkiye-İtalya Parlamentolarası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerini yürütmekte olan Kandemir, AKP'nin 2018 yılında yapılan 6. Olağan büyük kongresinde MKYK üyesi ve Teskilatlardan sorumlu Genel Baskan Yardimcisi olarak görevlendirilmiştir. 24 Mart 2021 tarihinde yapılan 7. Olağan Büyük Kongre ile yeniden Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

ERKAN KANDEMİR ÖZEL YAŞAMI

Erkan Kandemir, evli ve üç çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.



