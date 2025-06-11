AKP'li Orhan Miroğlu'ndan Özel'in Zeyrek'e vedasına övgü dolu sözler

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in geçirdiği elektrik kazası sonrasında hayatını kaybetmesi ülke çapında üzüntüyle karşılandı.

Cenaze töreninne binlerce Manisalı yurttaşın katıldığı Zeyrek'in naaşını CHP lideri Özel hem taşıdı hem de toprağa verdi.





Özel'in yol arkadaşı Zeyrek'i toprağa verdiği anlar dünün en çok konuşulan görüntüleri oldu.





AKP MKYK Üyesi ve eski milletvekili Orhan Miroğlu, sosyal medya hesabından Özgür Özel'in cenazeyi defnederken çekilen fotoğrafını paylaşarak, Özel'e övgü dolu sözler söyledi.

X hesabından Özel'in fotoğrafını paylaşan Miroğlu şunları söyledi:

''Bu vefatın hatırlattığı insana dair o kadar çok şey var ki, biri diğerinden kıymetli!

Bir baba, bir sevgili , bir eş ardında hep sahip çıkılacak ve hep baki kalacak, bir hayat hikayesi bırakarak hayata veda etti.

Bir halk, onu ailesinden biri, kanından, canından biri gibi uğurladı.

''MEZARA KADAR GİDİLECEĞİNİ GÖSTERDİ''

Ve bir parti lideri, siyasetin geçici, dostluğun ve sevginin ise koltuğa kadar değil mezara kadar gideceğini gösterdi.

Sevgili Başkan Ferdi Zeyrek kısa ömrüne, bizi biz yapan hikayelere sonsuz bir yer açtı ve o hikayeleri adeta yeniden yazdı.

Ah bir de arzu ettiği gibi 80 yaşına kadar yaşayabilseydi!

Güle güle kardeşim, seni tanımayı senden feyz almayı çok isterdim, yerin cennet, toprağın bol olsun!''