AKP'li Şamil Tayyar'ın 'kulis'i: İktidarın ümidi NATO zirvesi, Erdoğan'ın adaylık için birden fazla planı var

AKP'nin eski MKYK üyesi Şamil Tayyar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylık için uygulamaya koyacağı olası planları olduğunu yazdı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara çok hareketli. Siyaset, özellikle Temmuz ayından itibaren yeni bir kulvara girecek gibi gözüküyor" diyen Tayyar, Ankara'da yapılacak NATO zirvesine vurguda bulundu.

Tayyar, "İktidarın çok önemsediği 7/8 Temmuz NATO Zirvesi’nden sonra hareketlilik artabilir. Siyasi ilişkiler, ittifaklar, yelpazedeki dağılım yeniden tanımlanabilir, daralabilir veya genişleyebilir" ifadelerini kullandı.

Tayyar'ın "kulis"i şöyle:

"Ankara çok hareketli. Siyaset, özellikle Temmuz ayından itibaren yeni bir kulvara girecek gibi gözüküyor. Siyasi atmosfer, büyük siyasi olaylara gebe. İktidarın çok önemsediği 7/8 Temmuz NATO Zirvesi’nden sonra hareketlilik artabilir. Siyasi ilişkiler, ittifaklar, yelpazedeki dağılım yeniden tanımlanabilir, daralabilir veya genişleyebilir.

Bu hareketlilik, yeni Anayasa ve sistemik revizyon ihtimalini güçlendirebilir. Arka kapı diplomasisi sürüyor, ihtimal verilmeyen sıcak gelişmeler, temaslar yaşanıyor. Bu sürecin yüksek tesirli iki hadisesi, çözüm süreci ve CHP’deki mutlak butlan davası olacaktır. İran savaşının seyri, iç siyasi gündemin önüne de geçebilir.

Gündemin harareti içinde en rahat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Yeniden adaylığı konusunda gerekli desteği bulabileceği birden fazla planı olduğu görülüyor. Bu yoğunluk içinde ‘baskın erken seçim’ hesabını hissetmedim, ihtimal de vermiyorum. Sıcak yaz kapıda."

ERDOĞAN: NATO ZİRVESİNDE ÖNEMLİ KARARLAR BEKLİYORUZ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken NATO zirvesine ilişkin şöyle demişti:

"Ankara’da 7-8 Temmuz tarihleri arasında tertipleyeceğimiz NATO Liderler Zirvesi, ittifakın tarihinde kritik bir öneme sahip. Gerek bölgemizdeki gerek dünyadaki son gelişmeler, Ankara zirvesinin önemini biraz daha artırmıştır. Ankara’da İttifak’ın geleceğine ve küresel güvenlik mimarisinin bundan sonraki şekline yönelik önemli kararlar alınmasını bekliyoruz.

Bugünkü dünya, NATO’nun kurulduğu günlerdeki o eski dünyanın devamı değil. Yeni bir dünya kuruldu ve bu yeni dünyada da NATO’nun konumu çok daha farklı. Tehditler karmaşıklaştı, riskler çeşitlendi, küresel sistem aşındı, kısaca dünya çok değişti. NATO içerisinde adaletli yük paylaşımı, samimi iş birliği ve ortak güvenlik anlayışı, ittifakın geleceği için çok çok önemli. Türkiye olarak daha kararlı ve tehditlere karşı daha hazırlıklı bir NATO için, üzerimize düşeni yapmaya hazırız."