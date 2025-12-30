AKP’li Tayyar’dan Öcalan’ın mesajına tepki: ‘PKK’nın YPG bünyesinde reenkarne olmasını istiyor’

Terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan, 2026 yılına girerken beklenen 'yeni yıl' mesajını yayımladı.

Öcalan mesajında "Suriye’de ortaya çıkan kaotik tablo da demokratikleşme ihtiyacının açık bir yansımasıdır. Yıllarca süren tekçi, baskıcı ve kimlikleri inkâr eden yönetim anlayışı; Kürtlerin, Arapların, Alevilerin ve tüm halkların özgürlük ve eşitlik talebini daha da güçlendirmiştir. SDG ile Şam yönetimi arasında 10 Mart’ta imzalanan mutabakat çerçevesinde dile getirilen temel talep, halkların kendi kendini bir arada yönetebileceği demokratik bir siyasal modeldir. Bu yaklaşım, merkezi yapıyla müzakere edilebilir demokratik bir entegrasyon zeminini de içinde barındırmaktadır. 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanması, süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır. Türkiye’nin bu süreçte kolaylaştırıcı, yapıcı ve diyaloga açık bir rol üstlenmesi hayati önemdedir. Bu hem bölgesel barış açısından hem de kendi iç barışını güçlendirmesi bakımından da kritik bir öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.

AKP'li Şamil Tayyar, Öcalan'ın 'yeni yıl' mesajındaki ifadelere tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tayyar, şunları yazdı:

"Çözüm sürecinin önündeki YPG engelini kaldırması beklenen Öcalan, yılbaşı mesajında aksine bir model önerdi.

Bir nevi özerklik veya federasyon çağrıştıran ‘halkların kendi kendini bir arada yönetebileceği demokratik bir siyasal model olmalı’ dedi.

Bu ifadeler, kamuoyuna sunulan ‘yeni Öcalan’ versiyonuyla pek örtüşmedi ama aslında Öcalan hep aynıydı.

Mesela.

İmralı’da DEM heyetine Şara için ‘BAAS’ın sakallısı’ diyen Öcalan, şöyle devam ediyor:

‘Fırsat eldeyken neden kurumsal tedbirler geliştirmeyelim.

Halkların bin yıllık varlığını yok sayamayız, peşkeş çekemeyiz.

Anayasada demokratik güvencesi olacak o bölgelerin, kimse gelip bozamayacak.

Bu güvenceler olursa silah olmayacak, diğer türlü kandırma olur, biraz silah alır veririz öyle olmaz.’

Yani Öcalan, feshini istediği PKK’nın YPG bünyesinde reenkarne olmasını istiyor.

Ya diğerleri?

ABD, tavşana kaç tazıya tut diyor.

İsrail, aynı ada Dürziler, Nusayriler ve YPG’lileri kışkırtıyor.

İran, YPG’ye direnmeyi öneriyor, silah alışverişi yapıyor.

Fransa, bölgedeki tarihsel varlığını sürdürmek için YPG’yi fırsat görüyor.

Ve geçen süre Türkiye’nin aleyhine işliyor.

O sebeple, yılın ilk ayında mevzunun mutlaka çözüme kavuşturulması ve yeni yol haritasının belirlenmesi elzemdir.

Hatırlatalım, fırsatların kazası olmaz."’