AKP'li Varank'tan tepki çeken 'İmamoğlu' paylaşımı: 'Emin olun, siz bile...'

İBB'ye yönelik soruşturmada ‘etkin pişmanlık’tan yararlanarak tahliye olanlara 2 isim daha eklendi ve iş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye edildi.

Kararın ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan AKP’li Mustafa Varank , henüz iddianamesi hazırlanmayan İBB'ye yönelik soruşturma nedeniyle tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'pervasız hırsız' dediği sözleri yeniden paylaştı.

Sosyal medyada oldukça fazla tepki alan Varank şunları yazdı:

“Ali Nuhoğlu itirafçı olmuş; ne demiştik hatırlatayım:

Sevgili Muhalifler,

Ekrem İmamoğlu, 2017'de aldığı evin önündeki villaları İBB'den milyarlarca lira ihale verdiği arkadaşına satın aldırıp, seçim öncesi yok pahasına açıktan zimmetine geçiren.

Seçim sonrası, mülkünün önü bir daha kapanmasın, değeri düşmesin diye evinin önündeki şahıs arsasını 156 milyon liraya İBB kasasından kamulaştıran.

Pervasız bir hırsızdır.

Emin olun, siz bile bu 3. sınıf kasaba müteahhitinden daha iyisine layıksınız.”



