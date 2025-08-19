AKP'linin damadı hakkında suç duyurusu: 'Firarileri ihbar etmedi'

Ezgi Apartmanı davasında haklarında 876'şar yıl hapis cezası istenen firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel 14 Ağustos’ta Ankara’da yakalandı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir villada kaldığı belirlendi.

Yapılan operasyonla gözaltına alınan Kervancıoğlu ve Pekel Maraş’a götürüldü. İki sanık ifade işlemlerinin ardından mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kervancıoğlu ve Pekel’in saklandığı 7 bin metrekarelik arazisi olan lüks villanın, eski AKP Antalya Milletvekili Hüseyin Samani’nin damadı Cengiz Gökay’a ait olduğu ortaya çıktı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere birçok AKP’liyle fotoğrafı olan Cengiz Gökay, firari sanıkların villasında yakalanmasına dair “Onların kaldığını bilmiyordum, kızları kiralamıştı. Emniyet ifadeye çağırırsa gider ifade veririz” dedi.

‘SUÇLUYU KAYIRMA SUÇUNU İŞLEDİ’

Ezgi Apartmanı’nda oğlu, gelini ve 6 aylık torununu kaybeden Nurgül Göksu, Ankara Batı Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda Cengiz Gökay’ın “Suçluyu kayırma ile tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme" suçlarından yargılanmasını talep etti.

FİRARİLERİ İHBAR ETMEDİ

Suç duyurusunda, “Polis tutanağından da görüleceği üzere sanıkların yakalandıkları adresteki lüks villa Ankara İli Etimesgut İlçesinde bulunmaktadır. Bu villa Şüpheli Cengiz Gökay’a aittir. Şüpheli Cengiz Gökay kaçak sanıklar; Mustafa Pekel ve Sami Kervancıoğlu'nu 703 gün lüks villasında saklamakla kalmamış, bu sanıkları kolluk birimlerimizi de ihbar etmemiştir” ifadeleri yer aldı. Ayrıca villanın bulunduğu bölgedeki MOBESE kayıtlarının da incelenmesi istendi.

876’ŞAR YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Ezgi Apartmanı'nın giriş katında bulunan pastanenin işletmecisi olan Kervancıoğlu ve Pekel hakkında 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyordu.

İki sanıkla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen yazıda yasadışı yollarla yurtdışına çıktıklarının değerlendirildiği belirtilmişti.