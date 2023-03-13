AKP milletvekili aday adaylığı başvuruları başladı mı? AKP milletvekili aday adaylığı başvuruları ne zamana kadar yapılacak?
AKP'de milletvekili aday adaylığı başvurusu yapmak isteyen yurttaşlar, başvuruyla ilgili ayrıntıları araştırıyor. Peki, AKP milletvekili aday adaylığı başvuruları başladı mı? AKP milletvekili aday adaylığı başvuruları ne zamana kadar yapılacak?
AKP'de 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi aday adaylığı başvuruları gündem oldu. Başvuruda bulunmak isteyenler, başvurularla ilgili bilgileri araştırıyor. İşte ayrıntılar...
AKP MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
AKP milletvekili aday adaylığı başvuruları başladı.
AKP MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞI BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?
AKP milletvekili aday adaylığı başvuruları 16 Mart saat 21:00'e kadar devam edecek.
AKP MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞI BAŞVURU ÜCRETI NE KADAR?
AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partilerinden milletvekili aday adayı olacakların başvuru aidatlarını, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağış şeklinde yatıracaklarını belirterek, "Bağışlar, yetişkinler için 20 bin lira, kadın ve genç adaylarımız için 10 bin lira, engelli adaylarımız için de 5 bin lira şeklinde olacak" dedi.
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