Son anketten 'Cumhur'a kötü haber! CHP atak yaptı, AKP geride kaldı

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 21:05

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 21:19

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için 14 Mayıs'ı açıklamasının ardından siyaset arenasında hareketli anlar yaşandı. Bununla birlikte anket şirketleri de kamuoyu araştırmalarını devam ettirirken sonuçlar da ortaya çıktı.

'ADAY' KRİZİ İYİ PARTİ'YE YARAMADI

Millet İttifakı’nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortak aday olarak açıklamasının ardından ilk anket sonuçları da geldi. ALF Araştırma'nın 21-25 Şubat tarihinden 15 gün sonra 6-7 Mart'ta yaptığı çalışmada siyasi partilerin aldıkları oy oranları da dikkat çekti. İYİ Parti ciddi oranda oy kaybetti CHP ise yaptığı atakla AKP'yi geride bırakarak ilk sıraya yükseldi.

İşte partilerin aldığı oy oranları:

CHP: Yüzde 31,8

AKP: Yüzde 31

HDP: Yüzde 11,3

İYİ Parti: Yüzde 8,9

MHP: Yüzde 6,5

Memleket Partisi: Yüzde 2,2

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,9

Zafer Partisi: Yüzde 1,6

DEVA Partisi: Yüzde 1,5

Gelecek Partisi: Yüzde 1,3

Diğer partiler: Yüzde 2