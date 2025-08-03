AKP’nin Özgür Özel’e yönelik sert sözlerine CHP’den yanıt: 'Trump’a susup, muhalefete laf yetiştirmekle Filistin savunulmaz!"

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabı üzerinden AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

Yücel, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Erdoğan’ın Filistin konusundaki samimiyetsiz, tutarsız, ikircikli tavırlarına yönelik Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’in, doğru, yerinde ve somut tespit ve eleştirilerilerine karşı AKP sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamaları her zamanki gibi gerçeklikten uzak, hamasi söylemlerden ibarettir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Sayın Erdoğan’a sadece milletin vicdanından gelen soruları yöneltti.

Siz hamaset yapmayı bırakın da bu sorulara yanıt verin Ömer Çelik: Trump 'Gazze’yi otellerle dolduracağım' dediğinde neden sustunuz? İsrail, İran’ı bombalayıp Müslüman kanı dökerken neden sessiz kaldınız? Ayşenur Ezgi Eygi şehit edildi; Rümeysa Öztürk, ABD’de hapsedildi; neden tek kelime etmediniz?

Filistin hassasiyeti, sizin yaptığınız gibi hamasi nutuklarla değil; tutarlılıkla, cesaretle ve eylemle gösterilir. AKP’nin ticaret rekorları kırdığı İsrail’e karşı sessizliği ortadayken, Filistin’le ilgili nutukları sadece ve sadece iç siyaseti domine etmeye yönelik, samimiyetsiz bir şovdan ibarettir. Bizim çizgimiz; Bülent Ecevit’in Yaser Arafat’la dayanıştığı, Deniz Gezmişlerin Filistin için mücadele ettiği çizgidir. CHP’nin Filistin sevgisi samimidir, kalbidir ama asla ve asla hesaplı değildir. Biz her zaman olduğu gibi zalimin karşısında, mazlumun yanındayız. Erdoğan’ın Filistin sevgisini sorgulamıyoruz, çünkü ortada sorgulanacak bir sevgi kırıntısı bile yok. Trump’a susup, muhalefete laf yetiştirmekle Filistin savunulmaz!"

NE OLMUŞTU?

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel'in son günlerde Ankara'da İsrail'e karşı tutum üzerinden yaşanan atışmayla ilgili olarak açıklamada bulunarak,"Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı'mızın Filistin hassasiyetine dil uzatan sözleri Filistin’in herhangi bir yerinde duyulduğu anda 'İsrail propagandası'nın bir uzantısı olarak görülür" demişti.

CHP lideri Özel'in Hamas'a "terör örgütü" dediğini söyleyen Çelik, "Hamas konusundaki bu dil, sadece İsrail’in saldırgan siyasetini destekleyenler tarafından kullanılan bir dildir" ifadelerini kullanmıştı.