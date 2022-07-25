AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Irak açıklaması
AKP'li Ömer Çelik, Irak'ta sivillerin vurulduğu iddiasına sert tepki göstererek, "Hemen birilerinin Türkiye'yi suçlaması açık ve net ifade etmek isterim ki planlı bir provokasyondur ve Türkiye'nin hedef gösterilmesi son derece yanlıştır" dedi.
AKP Sözcüsü Çelik, MYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Irak’ta sivillerin vurulduğu iddiasına sert tepki gösteren Çelik, şunları söyledi:
"Biz geçmişte pek çok provokasyonla karşılaşmış bir ülkeyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sivillere karşı herhangi bir eylemde bulunmamak için dünyanın en hassas ordusu olduğunun altını çizmek isterim. Hemen birilerinin Türkiye’yi suçlaması açık ve net ifade etmek isterim ki planlı bir provokasyondur ve Türkiye’nin hedef gösterilmesi son derece yanlıştır. Kardeş Irak halkını kendimizden ayırmayız."
"CUMHURBAŞKANIMIZ İCRAATINI AÇIKLIYOR, CHP ÇIKIYOR ‘BİZ DEDİK, YAPTINIZ’ DİYOR"
Çelik, açıklamasının devamında “Cumhurbaşkanımız icraatını açıklıyor, CHP çıkıyor ‘biz dedik, yaptınız’ diyor. Bu trajikomik bir şey. Nihayetinde bunu yapan bizim hükümetimizdir” ifadelerini kullandı.
Ermenistan’la normalleşme görüşmelerine değinen AKP’li Çelik, “Bu Ermenistan tarafı sözünü tuttuğu sürece önemlidir. Geçmişte Ermenistan ile normalleşmeyi bazı devletler Ermeni diasporasının kendi güdümünden çıkmasın diye sabote etmişlerdi” dedi.
ABD’DEN TERÖRİSTE TAZİYE MESAJI
Ömer Çelik, ABD’nin bir terörist için yayımladığı taziye mesajıyla ilgili “Vahim bir adım. Kim bu kuvvet; bizim NATO’daki müttefikimiz. Bu müttefikimiz terörist için taziye mesajı yayınlıyor. Ondan sonra nasıl konuşacaksanız terörle mücadele diye” ifadelerini kullandı.
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