AKP toplantısında kavga! Teşkilat başkanı, tehditler savurdu: 'Basına yansırsa yakarım'

AKP Bandırma ilçe teşkilatı toplantısında sert bir tartışma yaşandı.

Teşkilat Başkanı Bayram Özdemir, parti üyesi Osman Bezirci'nin üzerine yürüdü. Özdemir, görüntü almak isteyenlere de tehditler savurdu.

Balıkesir Bandırma’daki AKP ilçe toplantısında Teşkilat Başkanı Bayram Özdemir ile Osman Bezirci arasında tartışma çıktı.

Özdemir masayı yumruklayıp sürahi ve mikrofon fırlatmaya çalıştı, görüntü alanları tehdit etti. Partililer araya girince toplantı sona erdi.

"BANA SESİNİ YÜKSELTME. HADDİNİ BİL"

Bezirci’nin eleştirileriyle başlayan tartışma sırasında Özdemir, "Bana sesini yükseltme. Haddini bil" sözleriyle karşılık verdi. Bezirci'nin konuşmasını sürdürmesi üzerine gerginlik tırmandı.

Sinirlerine hâkim olamayan Özdemir, "Benimle konuşurken haddini bil, sen benim kim olduğumu biliyor musun" diyerek sesini yükseltti. Ardından toplantı masasını yumrukladı ve masadaki sürahiyi fırlattı.

Toplantıya katılan birinin cep telefonuyla görüntü alması üzerine Özdemir, "Buraya basın toplantısına mı geldin beni mi çekmeye" diyerek tepki gösterdi.

Ardından, kadının üzerine masadaki mikrofonu fırlatmaya çalıştı.

AKP ÜYELERİNİ TEHDİT ETTİ

Kayda alınan tartışmayla ilgili olarak da "Benim bu yaptığımı herhangi biri basına yansısın yakarım" diyerek salonda bulunan AKP üyelerini tehdit etti.

Özdemir, Bezirci’ye de yüksek sesle "Sen kimsin ulan, çık dışarı" diye bağırdı.

Kavganın büyümesi üzerine diğer partililer araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Bayram Özdemir’in salondan ayrılmasının ardından toplantı sona erdirildi.

"TEHDİT ETTİĞİ KİŞİ BASIN MENSUBU" İDDİASI

Öte yandan Özdemir'in tehdit ettiği ismin, bir gazeteci olduğu da iddia edildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre Özdemir, görevini yapan bir kadın basın emekçisine “Sen buraya basın toplantısına mı geldin yoksa beni çekmeye mi geldin?” ifadelerini kullandı.