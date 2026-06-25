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AKP'yi aratmadı: Kılıçdaroğlu'nun danışmanından gazetecilere tehdit gibi 'anımsatma'

AKP'yi aratmadı: Kılıçdaroğlu'nun danışmanından gazetecilere tehdit gibi 'anımsatma'

25.06.2026 18:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKP'yi aratmadı: Kılıçdaroğlu'nun danışmanından gazetecilere tehdit gibi 'anımsatma'

Butlan yönetimi tarafından CHP'nin 'İletişim Koordinatörlüğü'ne atanan Dr. Ali Haydar Fırat, sosyal medya hesabından HalkTV'nin ''Kılıçdaroğlu'nu kentimde istemiyorum' diye imza kampanyası başlatılıyor!' haberine 'kanun' hatırlatması yaptı.

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HalkTV'nin ''Kılıçdaroğlu'nu kentimde istemiyorum' diye imza kampanyası başlatılıyor!' başlıklı haberi, mutlak butlan yönetimi tarafından CHP'nin 'İletişim Koordinatörlüğü'ne atanan Dr. Ali Haydar Fırat'ı rahatsız etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Fırat, "Bu maddeye bakarak haberinizle ilgili nasıl bir suç işlediğinizi ve suça teşvik ettiğinizi bir kez daha düşünün…" ifadelerini kullandı.

Paylaşımının devamın ceza kanunu maddesi paylaşan Fırat aynı zamanda HalkTV'nin hesabını da etiketledi.

İlgili Konular: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu #Ali Haydar Fırat #mutlak butlan