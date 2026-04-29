AKP yönetimindeki Trabzon’da gelir-gider farkı giderek açılıyor: Belediyede 2 milyar liralık açık

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin gelir-gider tablosundaki açık, AKP’li Başkan Ahmet Metin Genç yönetiminde giderek büyüyor. 2023 yılında yaklaşık 2 milyar 918 milyon lira gelir elde edilirken, giderler 3 milyar 672 milyon lira olarak tablolara yansıdı. Böylelikle tablodaki açık, yaklaşık 750 milyon olarak kaydedildi.

YIL GEÇTİKÇE AÇIK ARTIYOR

2024 yılındaki gelir-gider tablosuna göre, belediye yaklaşık 4 milyar 622 milyon lira gelir elde etti. Giderler ise 6 milyar lira olarak tablolara yansıdı. Böylelikle yaklaşık 1 milyar 400 milyon lira zarar edilmiş oldu. Zarar miktarı, 2025 yılında en yüksek seviyeyi gördü. Belediyenin 2025 yılı faaliyet raporuna göre, yaklaşık 7 milyar 200 milyon lira kazanç elde eden belediyenin giderleri, yaklaşık 9 milyar 560 milyon lirayı buldu. Bu tutarın 584 milyon lirasını faiz giderleri oluşturdu. Zarar, küsuratları haricinde 2 milyar 300 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

‘KAYNAKLAR YANLIŞ TERCİHLERE KURBAN EDİLDİ’

Tablodaki açığa tepki gösteren CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, “Ortada 7,21 milyar liralık gelir varken 9,57 milyar liralık gider yaratan bu anlayışa soruyoruz: Bu açığı hangi kararlarla, kimler adına oluşturdunuz? İki yıl içinde bütçe açığını 756 milyon liradan 2,36 milyar liraya çıkaran bu yönetim, bu şehri hangi hesapla borç batağına sürüklemiştir? Kasadan çıkan 584 milyon liralık faiz ödemesi, bu şehrin kaynaklarının hizmete değil borca ve yanlış tercihlere kurban edildiğinin en açık kanıtıdır” dedi.