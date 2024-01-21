Yayınlanma: 21.01.2024 - 11:36

Güncelleme: 21.01.2024 - 11:36

Yerel seçimlere az bir süre kala il ve ilçelerde başkan adayları belli oldu. AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un olmasının ardından ilçelerin başkan adayları da açıklandı. AKP Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy oldu. Peki, AKP Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy kimdir? Ömer Arısoy kaç yaşında, nereli?

ÖMER ARISOY KİMDİR?

Ömer Arısoy 1974’te Rize Çamlıhemşin’de doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini burada tamamladı. 1989’da Marmara Üniversitesi Basın – Yayın Yüksekokuluna girdi, üç yıl devam etti. 1992’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi ve 1997’de mezun oldu. Bir süre serbest avukatlık yaptı.

1999’da Zeytinburnu Belediyesi Başkan Danışmanı, 2004’te Başkan Yardımcısı oldu. 10 yıl boyunca hukuk işleri, kültür, bilgi işlem, yazı işleri ve insan kaynakları sorumluluğunu yürüttü, encümen ve ihale komisyonu başkanlığı yaptı. Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınlarını yönetti

Ekim 2014’te Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı olarak görevlendirildi. Doğal ve kültürel mirasla uyumlu yeni bir konut politikası oluşturulmasına katkı sağlamak üzere Ev ve Şehir seminerlerini düzenledi. TOKİ Kültür Yayınlarını hayata geçirdi.

Eylül 2016’da Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı olarak atandı. 3. Millî Kültür Şûrası, 3. Turizm Şûrası ve 6. Ulusal Yayın Kongresinin düzenlenmesinde etkin rol aldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle, Temmuz 2018’de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı oldu.

Kasım 2018’de AKP Zeytinburnu Belediye Başkan Adaylığı için Bakanlıktan ayrıldı. 31 Mart 2019 mahalli idareler seçiminde Zeytinburnu ilçesinin 5. Belediye Başkanı olarak seçildi.

ÖMER ARISOY EVLİ Mİ?

Türk Dünyası Belediyeler Birliği yönetim kurulu üyesi olan Arısoy, evli ve üç çocuk babasıdır.