AKP’de 4 ayda üç başkan değişti

Yayınlanma: 30.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.06.2024 - 04:00

AKP Gaziantep İl Başkanlığına atanan Fatih Muhaddis Fedaioğlu, görevi üç aydır vekâleten yürüten Murat Şerbetçi’den devraldı. İl başkanlığı koltuğuna oturan ve aynı zamanda MÜSİAD Şube Başkanı olan Fatih Muhaddis Fedaioğlu “Amacımız bu bayrağı çok daha yükseklere taşımak” diye ifade etti. Bu arada daha önce ismi il başkanlığı için gündeme gelen AKP Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz’ın görevinden ani bir karar ile istifa etmesi dikkat çekmişti. Bu arada eski il başkanı Murat Çetin, mart ayının ilk haftasında görevini bırakmış yerine vekaleten Murat Şerbetçi atanmıştı. Şerbetçi’nin vekâleten yürüttüğü bu göreve şimdi asaleten Fedaioğlu’nun atanmasıyla birlikte AKP Gaziantep teşkilatında 4 ayda, üçüncü başkan değişimi yaşanmış oldu.

