AKP'den protestolara ilişkin açıklama

Yayınlanma: 24.03.2025 - 14:07

Güncelleme: 24.03.2025 - 14:24

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ve tutuklanmasının ardından başlayan protestolar neredeyse tüm ülkeye yayıldı.

Günlerdir süren gösterilerle ilgili bir açıklama da AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Çelik, X hesabından ''CHP yöneticileri günlerdir köklü bir partinin dilini değil, marjinal bir siyasetin ilkel dilini kullanıyorlar. Demokratik protesto bir haktır ama CHP yönetiminin kullandığı dil, demokratik protesto dili değildir" ifadelerini kullandı.

"İSTİSMAR EDİYORLAR"

Ömer Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İlk olarak CHP’li siyasetçiler arasında başlayan bu yolsuzluk tartışmaları karşısında CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel ve yönetimi suskun kaldı. Şimdi ise kendi siyasi yetersizliklerini ve sorumsuzluklarını, gençleri sokağa çağırarak kapatmaya çalışıyorlar. Demokratik protesto hakkını, CHP içindeki iç kavgaları bastırmak için istismar ediyorlar. CHP yönetimi demokratik siyaset ve demokratik tutum konusunda yine sınıfta kalmıştır. Siyasi hayatımız için en temel sorun, CHP’nin siyasetsizliğidir. CHP yönetiminin yapması gereken tek şey, kamuoyu önüne çıkıp, CHP’li bazı siyasetçilerin CHP’li bazı belediyeler hakkında dile getirdiği iddialara cevap vermektir."