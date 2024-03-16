AKP'li adaydan ilginç yöntem: Seçim kampanyasında iş yeri logosunu kullandı

Yayınlanma: 16.03.2024 - 21:37

Güncelleme: 16.03.2024 - 21:38

AKP’nin İzmir’in Çiğli ilçesinde aday gösterdiği Murat Gökçekaya seçim çalışmaları için tasarlanan ürünler yurttaşlara verildi. Gökçekaya'nın hazırlattığı ürünlerde kendi iş yeri logosunu kullanması tartışmalara neden oldu. Yurttaşlar Küçükkaya'ya sosyal medyadan tepki gösterdi.



