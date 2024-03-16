AKP'li adaydan ilginç yöntem: Seçim kampanyasında iş yeri logosunu kullandı
AKP'nin İzmir'in Çiğli ilçesinde aday gösterdiği kuyumcu Murat Gökçekaya seçim kampanyası için hazırlattığı ürünlerde iş yeri logosunu kullandı.
AKP’nin İzmir’in Çiğli ilçesinde aday gösterdiği Murat Gökçekaya seçim çalışmaları için tasarlanan ürünler yurttaşlara verildi. Gökçekaya'nın hazırlattığı ürünlerde kendi iş yeri logosunu kullanması tartışmalara neden oldu. Yurttaşlar Küçükkaya'ya sosyal medyadan tepki gösterdi.
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