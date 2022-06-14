AKP'li Ali İhsan Yavuz'dan seçim mesajı: 'Elimizden geleceği yapacağız'

14 Haziran 2022 Salı, 15:07

AKP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AKP Seçim İşleri Başkanlığı Eskişehir İl İstişare Toplantısı teşkilat mensuplarının katılımıyla yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasında sözü alan İl Başkanı Zihni Çalışkan, “Teşkilât demek aile demektir. Ailemizle birlikte Eskişehir'de kapı kapı dolaşıp hemşehrilerimizin gönüllerine girmeye gayret ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz 20 seneden bu yana her zorluğu nasıl atlattıysa, Allah'ın izniyle aynı ve kararlı şekilde yoluna devam edecektir. Hiç kimsenin endişesi olmasın. İlk günkü aşkla hedefimiz 2023” diye konuştu.

"BU KUTLU DAVADA ELİMİZDEN GELECEĞİ YAPACAĞIZ"

Toplantıda konuşanlar arasında, İstanbul seçimlerinin tekrarı sürecinde söylediği "Hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu" sözleriyle hatırlanan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da vardı. Konuşmasında 2023 seçimlerine dair mesajlar veren Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da “Sandık milli iradenin yıkılmaz kalesidir diyen Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çıktığımız bu kutlu davada elimizden geleceği yapacağız. 2023 seçimleri atmosferine girerken, siz teşkilat mensuplarımıza çok büyük görevler düşüyor. Bunun bilincinde olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.