Son seçim anketi açıklandı: Cumhur'da dikkat çeken düşüş, Millet İttifakı farkı açıyor

10 Haziran 2022 Cuma, 17:07

Türkiye 2023 seçimlerine hızla ilerlerken anket çalışmaları da önemini koruyor. ALF Araştırma tarafından, 51 ilde, 5-8 Haziran'da 4 bin 100 kişiyle yapılan anket sonuçları paylaşıldı. Yurttaşlara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi.

Anket sonucuna göre, AKP ve MHP'nin oluşturduğu ‘Cumhur İttifakı’ yüzde 34, CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu ‘Millet İttifakı’ ise yüzde 44.5 oranında oy alıyor.

Partilerin oy oranı ise şu şekilde oldu:

AKP: Yüzde 27.2

CHP: Yüzde 25.1

İYİ Parti: Yüzde 19.4

HDP: Yüzde 8.3

MHP: Yüzde 6.8

DEVA: Yüzde 2.4

GELECEK: Yüzde 2.0

Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 1.8

Saadet: Yüzde 1.7

Büyük Türkiye Partisi: Yüzde 1.6

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.3

Diğer: Yüzde 2.4