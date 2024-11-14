AKP’li Bağcılar Belediyesi uyarıdan birkaç gün sonra araç ihalesine çıktı

Yayınlanma: 14.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.11.2024 - 07:09

Belediyelere yönelik Sayıştay tarafından yapılan 2023 denetim raporlarına göre kamuda tasarruf önlemlerine AKP’li belediyeler tarafından uyulmaması dikkat çekti. AKP’li Bağcılar Belediyesi’nin 2023 Sayıştay raporu geçen günlerde yayımlandı. Raporda, belediyenin kamuda tasarruf uygulamasına uymadığı tespiti yapıldı. Raporda, belediyenin 2023 yılı sonuna kadar azaltması gereken hizmet alımı suretiyle edindiği taşıt sayısının azaltılmadığı belirtildi.

ARAÇ MALİYETLERİ 1 MİLYAR TL

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken rapordan birkaç gün sonra belediye bir araç kiralama ihalesine daha imza attı. Belediye, 19 Ağustos’ta kış aylarında kullanılması için kamyon, kamyonet ve iş makinesi kiralamak için ihaleye çıktı. İhaleyi 149 milyon 952 bin TL’ye Pınartaş İnşaat, Gıda, Emlak, Nakliyat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi aldı. Pınartaş İnşaat bugüne kadar aldığı 20 ihalenin tamamını Bağcılar Belediyesi’nden aldı. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli 259 milyon 906 bin TL.

Belediye bu yıl birçok araç kiralama ihalesine imza attı. Sosyal ve kültürel organizasyonlarda kullanılmak üzere minibüs ve otobüs kiralama ihalesine çıktı. Belediye ayrıca araç ve iş makinesi kiralamak için de başka bir ihaleye imza attı. Bu ihaleleri 35 milyon 850 bin TL’ye 975 bin 924 TL’ye iktidara yakınlığıyla bilinen Akmercan Turzim Taşımacılık İnşaat şirketi aldı.