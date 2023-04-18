AKP'li Cevdet Yılmaz'dan 'soğan' açıklaması: Neden bunları mukayese edelim?

Yayınlanma: 18.04.2023 - 18:25

Güncelleme: 18.04.2023 - 18:28

Artan hayat pahalılığı ile pazarda kilosu 30 lirayı bulan soğan, yurttaşın cebini zorlarken siyasilerin karşılaştırmalı açıklamaları gelmeye devam ediyor. CNN Türk yayınında konuşan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AKP'li Cevdet Yılmaz, soğan eleştirilerine "Soğan da çok önemli, ekmek de çok önemli, drone'lar da uzay çalışmaları da önemli. Neden bunları mukayese edelim? Yol da çok önemli, patates de önemli. Bunlar birbirleri ile entegre. Soğan üretimini artırmak istiyorsanız bilgi teknolojilerini, başka bir takım altyapıları da geliştireceksiniz. Bunları birbirinin alternatifi olarak ortaya koymak yanlış" diyerek yanıt verdi.

Bayram sonrası tartışmaların geride bırakılacağını savunan Yılmaz, şunları söyledi:

"Bazı mahsullerde stokların erimesi ile ürünün piyasaya girmesi arasında boşluk oluşabiliyor. O aralarda fiyat hareketleri olabiliyor. Yeni mahsuller piyasaya gelmediği için fiyat hareketleri olabiliyor. Şu anda bayram sonrası muhtemelen artık Ramazan’ın da etkisiyle ürün toplamada bazı sıkıntılar yaşandığını düşünüyorum. Bayram sonrası arzın yeterli seviyeye gelmesiyle bu tartışmaları geride bırakacağımızı düşünüyorum"

500 TL'LİK BANKNOT ÇIKAR MI?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in en büyük banknot olan 200 lira ile artık 1 kilo kıyma alınamadığını söylemesi sonrası başlayan '500 liralık banknot basılacak' tartışmalarına da değindi. Cevdet Yılmaz, öncelikli hedeflerinin enflasyonu düşürmek olduklarını belirterek "Bugünkü enflasyonla spekülasyon yapılıyor ama seçimden sonra belirsizliğin azaldığı ortamda enflasyon düşecektir. 500 liralık banknotlara Türkiye'nin ihtiyacı yok" diye konuştu.