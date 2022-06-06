CHP'li Ağbaba'dan Bakan Nebati'ye tepki: 'Altta kalanın canı çıksın' diyor

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CHP Genel Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. TÜİK verilerine, 3600 ek gösterge çalışmalarına ve Bakan Nebati'ye tepki gösteren Ağbaba, " Nebati, ülkede emeği ile geçinen herkesi bilinçli bir şekilde açlığa ve yoksulluğa terk ettiklerini açık açık itiraf etti" dedi.

ANKA
06 Haziran 2022 Pazartesi, 21:25

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

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