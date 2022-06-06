CHP'li Ağbaba'dan Bakan Nebati'ye tepki: 'Altta kalanın canı çıksın' diyor
CHP Genel Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. TÜİK verilerine, 3600 ek gösterge çalışmalarına ve Bakan Nebati'ye tepki gösteren Ağbaba, " Nebati, ülkede emeği ile geçinen herkesi bilinçli bir şekilde açlığa ve yoksulluğa terk ettiklerini açık açık itiraf etti" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Video Haberler
- 'Altta kalanın canı çıksın' diyor!
- 'Türkiye birden büyüktür'
- 'Tekerlek dönmüyor, tabana kuvvet'
- Erdoğan 'ek gösterge' kararını açıkladı
- Emekli madenci cebindeki son parayı TBMM’ye gönderdi
- 'AKP’nin yarattığı tahribatın sonucu'
- Gezi tutuklularından mesaj var
- Okulda dansöz oynattılar!
- Bitez'deki orman yangını kontrol altına alındı
- Asker eğlencesinde yolu kapatıp meşale yaktılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Okulda dansöz oynattılar!
- Otobüsteki tacizciden pişkin savunma
- ‘Bira kutusu’nu bırak Diyanet’in haline bak!
- ‘Bira kutusu’nu bırak Diyanet’in haline bak!
- Kapalı toplantıda itiraf üstüne itiraf!
- Erdoğan 'ek gösterge' kararını açıkladı
- 'AKP’nin yarattığı tahribatın sonucu'
- Poşet çaydaki büyük tehlike!
- AYM'den 'Millet İttifakı' kararı
- AKP'nin oyu erimeye devam ediyor