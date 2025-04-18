AKP'li ilçe başkanının hedefi Karşıyaka Belediyesi: 'Savcılar harekete geçmeli, dilekçe vermemize bile gerek yok'

Yayınlanma: 18.04.2025 - 15:22

Güncelleme: 18.04.2025 - 15:22

AKP Karşıyaka İlçe Başkanlığı tarafından, Karşıyaka Belediyesinin 2024 Denetim Komisyon Raporu üzerine basın toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan AKP Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, Denetim Komisyonu raporu ile ilgili olarak "çok ciddi usulsüzlükler ve kamu zararları" iddiasında bulunup savcıları harekete geçmeye çağırdı.

Köse, "Çok ciddi usulsüzlük var. Bunla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmak gibi tüm süreci takip edeceğiz" dedi. Araç ihalesi için suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Köse, "Bu toplantı bile savcıları harekete geçirmeye yeter. Bizim illa gidip dilekçe vermemize bile gerek yok. Buradan bütün savcılarımızı bu konuda hassas davranmaya ve bu konuda harekete geçmeye çağırıyorum. İl Başkanlığımız da bu konuda arkamızda. Özgür Solmaz bu konuda ciddi bir çalışma yaptı. 45 günlük toplantılarının hepsine katıldı kendisi. Özgür Bey bu faturaları özel çabası ile ele geçirdi. CHP’li belediyelerde bu tür usulsüzlükler normal halde gelmiş durumda" dedi.