CHP'den Anıtkabir'e ziyaret... Özgür Özel'den 'özel deftere' tarihi yazı: 'Milletimiz darbe girişimine geçit vermedi'

Yayınlanma: 12.04.2025 - 12:44

Güncelleme: 12.04.2025 - 12:58

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 21’inci Olağanüstü Kurultay'ın ardından Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri ve milletvekilleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan CHP lideri Özel, "Milletimiz; iradesini, demokrasiyi ve kurduğunuz partimizi hedef alan alanlara, sizin partinizden sizin kurduğunuz Cumhurbaşkanlığı makamına aday olan Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımıza karşı darbe girişimine geçit vermemiştir. Milletimizin bu duruşu geleceğe dair inancımızı daha da pekiştirmiştir" ifadelerini kullandı.

YENİ PM ÜYELERİYLE İLK ZİYARET

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa bir kez daha seçilen Özgür Özel, partisinin MYK üyelerini belirlemek üzere bugünkü PM toplantısı öncesinde PM, YDK üyeleri ve milletvekilleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Atatürk'ün mozolesine kırmızı ve beyaz çiçeklerden oluşan ve üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi yazan çelengin bırakılması ve saygı duruşunun ardından Özel'in başkanlığındaki heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

ÖZEL'DEN TARİHİ YAZI

Özel, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım, 6 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 21'inci Olağanüstü Kurultayımızda görev alan Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve 28. Dönem milletvekillerimiz ile birlikte huzurunuzdayız. 19 Mart 2025 tarihli sivil darbe girişimine karşı ülkemizin dört bir yanında ayağa kalkan, bizlere emanet ettiğiniz Cumhuriyeti ve demokrasiyi kararlılıkla savunan ve bu darbe girişimini püskürten milyonlar adına buradayız.

Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu inancıyla, sizden ve kurucu kadrolarımızdan aldığımız ilhamla ülkemizde adaleti, hukuku ve tam demokrasiyi hakim kılıncaya dek yılmadan, yorulmadan çalışacağımıza söz veriyoruz. Sayın Genel Başkanım, milletimiz; iradesini, demokrasiyi ve kurduğunuz partimizi hedef alan alanlara, sizin partinizden sizin kurduğunuz Cumhurbaşkanlığı makamına aday olan Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımıza karşı darbe girişimine geçit vermemiştir. Milletimizin bu duruşu geleceğe dair inancımızı daha da pekiştirmiştir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerini hakim kılmak için her alanda ve her mekanda mücadele etmeye devam edeceğiz. Size ve silah arkadaşlarınıza minnetlerimizi sunuyor, tüm şehitlerimizi ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş tüm yurttaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

CHP lideri Özel, daha sonra İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret ederek, saygı duruşunda bulundu. Ardından Özel, Anıtkabir'deki çocuklar ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.