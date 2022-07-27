AKP'li milletvekilinden AKP'li Fakıbaba'ya: 'Bu kutlu dava sizi çarpacak'
AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, partisinin şehirdeki bir başka milletvekili olan Halil Özcan tarafından isim vermeden ağır sözlerle hedef alındı.
AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın ildeki ziyaretleri sırasında yaptığı çıkışlara partisinden tepki geldi.
AKP Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Twitter hesabından isim vermeden yaptığı açıklamada Kuran'daki Bakara suresinden bir ayetle gönderme yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Bu davayı şahsi ihtirasları için kullanan, egolarını tatmin etmeye çalışan, başkalarıyla olan hesabını dava adı altında görenler, teşkilatların içinde, belediyelerde hatta ve hatta Şanlıurfalı hemşehrilerimiz arasında ikilik çıkaranlar, bilin ki bu kutlu dava sizi çarpacaktır. Buna olan inancım tamdır.
Ziyaretlerim esnasında Şanlıurfalı hemşehrilerimin Cumhurbaşkanımıza olan muhabbetinin artarak devam ettiğini görmek bizleri çok mutlu etti. Aynı zamanda gerek İl Başkanlığımızın çalışmaları gerekse Büyükşehir Belediyemizin ve diğer İlçe Belediyelerimizin hizmetleriyle ilgili algı yapmaya çalışanların aksine halkımızın memnuniyetini gördüm. Şanlıurfalı hemşehrilerim biliniz ki, gerek bizler gerek teşkilatlarımız gerekse Büyükşehir Belediye Başkanımız ve tüm Belediye Başkanlarımız yani AK Kadrolar olarak daha çok çalışacak eksikliklerimizi tamamlayacak saflarımızı sıklaştırarak her zaman olduğu gibi Şanlıurfa’nın ve Şanlıurfalı hemşehrilerimizin her daim emrinde ve hizmetinde olduk, oluyoruz, olmaya devam edeceğiz inşallah."
"ŞER ODAKLARINA DİKKATLİ OLALIM"
Özcan, paylaşımlarını şöyle tamamladı:
"Bunları yazma gereğinin doğmuş olması benim için hem acı hem de zaman kaybıdır. Bu kişiler hem yandaş hem muhalif hem kurt hem ceylan hem mağrur hem de makdur rolündedir. Bu şer odaklarından Allah’a sığınalım aynı zamanda dikkatli olalım. Rabbim Şanlı şehrimizi ve bizleri bu odakların şerlerinden korusun inşallah. Şanlıurfalı hemşehrilerime saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.”
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