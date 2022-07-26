Son anket sonuçları ortaya çıkardı: 'AKP seçmeni AKP'ye neden kızgın?'

26 Temmuz 2022 Salı, 09:29

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, bugünkü "AKP seçmeni AKP’ye neden kızgın?" başlıklı yazısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Darbesi'nde yaşamını yitirenleri anmak için Saraçhane'de düzenlediği miting için dikkat çeken ifadelerde bulundu.

"Saraçhane’de düzenlenen etkinlik bu söylediğimizi kanıtlar nitelikteydi. Saraçhane’ye tüm çağrılara ve düzenlenen kampanyalara rağmen sadece 5 bin kişi geldi" diyen Yarkadaş, "AKP’nin Kayseri mitingi de bundan farksız değildi. “AKP’nin kalesi’’ olarak adlandırılan Kayseri’deki mitingde de bir avuç insan vardı. Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan konuşması bile alanı coşturamadı. Mitinge katılanlar Erdoğan’ı 'görev yapar gibi'dinledi ve alandan ayrıldılar" ifadelerini kullandı.

"KIZGIN VE ÖFKELİ..."

Bu tablonun AKP'yi destekleyen yazarlar tarafından da gündeme geldiğini aktaran Yarkadaş, "Bu sorunun cevabı, CHP’ye teslim edilen bir kamuoyu araştırmasında açıkça görülüyor. Kamuoyu araştırmasında AKP seçmeninin AKP’ye kızgın ve öfkeli olduğu tespiti yapılıyor" dedi.

AKP'li Mustafa Elitaş'ın da durumu kabul ettiğini söyleyen Yarkadaş "AKP’li Elitaş’ın da kabul ettiği ‘’kırgınlık ve kızgınlık’’ın başlıca sebebi hiç kuşkusuz ki; ekonomik kriz… Kriz, artık kendisini hissettiriyor ve bundan AKP seçmeni de etkileniyor" ifadelerini kullandı.

Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP’ye teslim edilen kamuoyu araştırmasında altı çizilen hususlar ise AKP’nin bu ‘kırgınlık ve kızgınlık’ı kolay kolay gideremeyeceğini gösteriyor.

Neden mi?

AKP’ye oy veren seçmenler, 2022 yılının başında artırılan ve 4250 TL’ye çıkarılan asgari ücret miktarına tam destek vermiş. Ancak, Ocak’ta yapılan zammın henüz Şubat ayında eridiğinin görülmesi üzerine, bu destek ‘tepki’ye dönüşmüş…

BİR ZAM DAHA YAPTILAR AMA…

İktidar kendi seçmenindeki bu kızgınlığı görünce, asgari ücreti 4250 TL’den 5500 TL’ye çıkarma kararı almış. Böylece, seçmenin rahatlayacağı ve kızgınlığının geçeceği düşünülmüş. Ancak gelin görün ki; asgari ücretin 5500 TL’ye yükseltilmesi de seçmeni rahatlatmamış. Haziran ayının sonunda ilan edilen 5500 TL’lik asgari ücretin Temmuz ayının ilk haftası erimesi, tepkiyi öfkeye dönüştürmüş."