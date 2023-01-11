AKP'li Yavuz'dan seçim tarihi tahmini: 'Yüzde 30-40...'

Haziran 2019 seçimlerinde AKP'nin İstanbul'u kaybetmesinin ardından seçimlerinin tekrarına giden süreçte "Hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu" açıklamasıyla kamuoyunun uzun süre gündeminden düşmeyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 2023 seçimlerinin 18 Haziran'da yapılma ihtimalini yüzde 30-40 olarak gördüğünü söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2023 - 07:37
AKP'li Yavuz'dan seçim tarihi tahmini: 'Yüzde 30-40...'
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AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Anadolu Yayıncılar Derneği'nin düzenlediği etkinlikte iktidara yakın gazetecilerle bir araya geldi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde bu toplantıya yer verdi.

Buna göre; AKP'li Yavuz toplantıda, seçimlerin normal tarihi olan 18 Haziran'da yapılma seçeneğinin de masada olduğunu belirterek bu ihtimali yüzde 30-40 olarak değerlendirdi. 

Toplantıda AKP'de üç dönem kuralına takılan 42 milletvekili olduğunu hatırlatan Yavuz, Erdoğan'ın bu konuda karar vermediğini belirtti.


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