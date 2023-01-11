AKP'li Yavuz'dan seçim tarihi tahmini: 'Yüzde 30-40...'

Yayınlanma: 11.01.2023 - 07:37

Güncelleme: 11.01.2023 - 07:37

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Anadolu Yayıncılar Derneği'nin düzenlediği etkinlikte iktidara yakın gazetecilerle bir araya geldi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde bu toplantıya yer verdi.

Buna göre; AKP'li Yavuz toplantıda, seçimlerin normal tarihi olan 18 Haziran'da yapılma seçeneğinin de masada olduğunu belirterek bu ihtimali yüzde 30-40 olarak değerlendirdi.

Toplantıda AKP'de üç dönem kuralına takılan 42 milletvekili olduğunu hatırlatan Yavuz, Erdoğan'ın bu konuda karar vermediğini belirtti.