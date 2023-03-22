AKP’liler ‘usulsüzlüğü’ itiraf etti

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 04:00

Usülsüzlük ile ilgili “itirafların” AKP’li milletvekillerinden gelmesi de dikkat çekti. AKP İzmir Milletvekili Necip Nasır, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2019’da uygulamaya aldığı “çipli beton uygulamasında usulsüzlük yapıldığını” dile getirdi. Nasır, “Çip direkt bakanlığın sistemine düşüyor, kontrol ediyorsunuz ancak bunda dahi istismar. İnsanoğlunun olduğu her yerde istismar oluyor” dedi.

ŞİFRELER FİRMALARA

Nasır’ın sözleri üzerine açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, çipteki “usulsüzlüğü” doğrulayarak şunları söyledi:

“E-Devlet şifresiyle, TC kimlik numarasıyla Radyo Frekansı ile Tanımlama Sistemi’ne giriş yapılıyor. Denetçi ona göre bakıyor. TC. kimlik numaraları birbirine verildiğini duyduk. Yani bu hiç beklenmeyecek bir şeydi.”

Aslan’ın sözlerine itiraz ise bir başka AKP’li milletvekilinden geldi.

AKP Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu ise “Bütün denetçilerin e-Devlet şifreleri yapı denetim firmalarının elinde, ellerinde hazır kaşe, imzaları var” itirafında bulundu. Uncuoğlu’nun itirazı üzerine söz alan Aslan, olayın 5-5.5 ay önce tespit edildiğini belirtti.