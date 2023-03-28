'AKP'nin 6 Şubat sonrası faaliyetleri araştırılsın' önergesine AKP ve MHP'den ret

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 19:26

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 19:26

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), TBMM Genel Kurulu’nda bugün “AFAD’ın ve iktidarın 6 Şubat depremi sonrası faaliyetlerinin araştırılması” amacıyla TBMM Başkanlığı’na verdiği Meclis Araştırması önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak Genel Kurul’un bugünkü birleşiminde görüşülmesi için grup önerisi getirdi.

“50 GÜN SONRA BENİM MECLİS’E İLK GELİŞİM”

CHP Grubu adına söz alan Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, önergeyle ilgili yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde çadır ihtiyacının hala devam ettiğine dikkat çekti.

Öztunç, “Depremin üzerinden 50 gün geçti. 50 gün sonra benim Meclis’e ilk gelişim. Malum merkez üssü Kahramanmaraş’tı, benim vekil olduğum şehir. Çok büyük acılar, sıkıntılar yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Çok sıkıntılı günlerden maalesef geçtik. Defalarca uyarmıştık. Ben 2020 yılında bu kürsüde bir konuşma yapmıştım. Demiştim ki ‘Elâzığ depreminden sonra Kahramanmaraş deprem bölgesi fay hattı var, her an kırılabilir… Şüphesiz ki buna engel olma şansımız yok ama en azından bir yapı stoku çıkarılabilir, binalara güçlendirme yapılabilir, başka bir şeyler yapılabilir ben uzmanı değilim ama bir şeyler yapmak lazım’ diye uyarmıştık. Ama dinlememişti kimse. O dönem hatta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı demişti ki ‘CHP zihniyeti korkutuyor.’ Ama başımıza geldi” diye konuştu.

“DEPREMDE İLK YIKILAN AFAD’IN DEPOSU OLDU”

Öztunç, “Yine o dönem ‘Maraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nin yapıldığı yer yanlış, fay hattı üzeri, burası olmaz’ diye uyarmıştık, dinlemediler, yapıldı, yıkıldı büyük oranda. Yine AFAD binası… ‘AFAD’ın binası deprem fay hattı üzerinde olmaz’ demiştim. Yırtınmıştık, yine dinlememişlerdi. Depremde ilk yıkılan AFAD’ın deposu oldu. Bunlar yaşandı, ben suçlamak için söylemiyorum. Bundan ders çıkarmamız gerekiyor ama. Ders çıkartıp önümüzdeki süreçte yanlış yapmamız gerekiyor” dedi.

“TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KALMADI BU KÖYDE”

Yanlışların sürdüğünü ifade eden Öztunç, şunları söyledi:

“Görüyorum ki yine yanlışlıklar yapılıyor. Kahramanmaraş merkezde sayın Bakan yardımcısının da olduğu toplantıydı Fatma Varank, ismini yanlış hatırlamıyorsam, AK Parti vekilleri de var. Yeni şehir nereye kurulacak? Mesela bizde Çınarlı köyü diye bir köy vardır. Çınarlı köyüne 80 bin konut. Ya olmaz. Taş üstüne taş kalmadı bu köyde. O köy, fay hattının tam üzerinde. Efendim orada hazine arazisi var. Hazine arazisi olabilir de burası deprem bölgesi. Burada fay hattı var, burada olmaz. Anlatmaya çalışıyoruz, ne kadar dinler hükümet…”

“GÖZLERİMİN İÇİNE BAKA BAKA ÖLDÜ KADIN”

Depremin yaşandığı gün Kahramanmaraş’ta olduğunu söyleyen Öztunç, “50 binin üzerinde insan öldü arkadaşlar. Benim çok akrabam öldü. Binlerce komşum, yakınımız, dostumuz rahmetli oldu. 2 aylık bebeği ben ellerimle çıkardım enkazdan. Annesini çıkaramadım. Gözlerimin içine baka baka öldü kadın. Çünkü kimse yoktu. O enkazı kaldıracak gücümüz de yoktu. Vinç lazımdı ama vinç yoktu. İlk iki, üç gün AFAD da yoktu. Belediyeler geldi, AK Partili, CHP’li hepsine teşekkür ediyorum. Hiçbir ayrım yapmadan. Allah’tan belediyeler varmış ki geldiler gıda, yemek verdiler, vinçler, itfaiye personeli geldi. Ama o görevi yapması gereken AFAD yoktu. Vallahi de yoktu billahi de yoktu. Bu da ders çıkarılması gereken bir konu” dedi.

“ALLAH AŞKINA ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN”

Deprem bölgesinde hala çadır ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Öztunç, “Kızılay deyince benim aklıma çocukluğumdan bu yana çadır, battaniye, kan gelirdi. Bu deprem bölgesinde Kızılay’dan biz çadır göremedik. Hala çadır ihtiyacı var. Bana gelen her 100 telefonun 95’i vallahi de billahi de çadır. Vatandaş çadır istiyor. Siz bakmayın çadır kentler kurduk, sıkıntı eksik yok denmesine. Feryat ediyoruz, Maraş’ta çadır eksiği var, çadır istiyoruz. Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun, vicdanlı davranın, Maraş’a, 3 bin, 5 bin çadır gönderin” çağrısı yaptı.

İYİ Parti adına söz alan Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral da Diyanet’i, “Sizin bu çarpık politikalarınız yüzünden inançlı, samimi Müslümanlarımız ya Cuma’dan ya da Cuma Hutbesi’ni dinlemeden camiden çıkıp gidiyor” sözleriyle eleştirdi.

Oral, şöyle konuştu:

“1999’daki depremin üzerinden tam 24 yıl geçti. Bu süreçte sizler ne yaptınız? Depreme hazırlık yapıp tecrübe kazanmak yerine her kurumda yaptığımız gibi afete müdahale için 2009 yılında kurduğunuz AFAD’ı da yandaşlarınızın kadrolaştığı yer haline getirdiniz. 14 yıl geçmesine rağmen hala uzman personel, donanım ve cihaz eksikliği ve standartlaşmış bir müdahale planı eksik olur mu?”

“BİR AFET PLANIMIZ YOKTU”

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da “Deprem, olağanüstü bir olaydır. Maalesef bu depremde devletin, yurttaşını enkaz altında bırakmayacak bir düzen kurmadığını ve enkaz altında olanları kurtaracak bir mekanizmasının da olmadığını gördük. Bir afet planımız yoktu. Şapkayı önümüze koyup düşünelim. 1999’da da yoktu” dedi.

“BİLİMİN IŞIĞINDA DEĞİL, RANTIN IŞIĞINDA ŞEHİRLER KURMUŞTUNUZ”

Paylan, AKP iktidarını “Bilimin ışığında değil, rantın ışığında şehirler kurmuştunuz. Bunun sonucunda yurttaşlarımız enkaz altında kaldı. 50 binden fazla yurttaşımız kaybettik. Milyonlarca insan şehirlerinden oldu. 1999’da ders çıkaralım demiştik, şimdi bu afeti yaşadık. Şimdi Türkiye’nin siyaset kurumu ya bu durumdan bir ders çıkarıp alacak ya da bir sonraki hükümet de gelecek 3 yıl sonra bir deprem daha olacak, birileri çıkacak bu kürsüye ‘kader planı, Allah bizi affetsin, helallik istiyoruz’ diyecek. Hangisi doğru” sözleriyle eleştirdi.

“DEVLETİMİZ DEPREMİN İLK ANLARINDAN İTİBAREN DEPREMZEDELERE KOŞABİLMEK İÇİN BÜYÜK BİR MÜCADELE GELİŞTİRDİ”

AKP Milletvekili Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ise “Hükümetimiz, AFAD ve diğer tüm STK’larla beraber devletimiz depremin ilk anlarından itibaren depremzedelere koşabilmek için büyük bir mücadele geliştirdi” dedi.

Yapılan görüşmelerin ardından CHP’nin grup önerisi AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla reddedildi.