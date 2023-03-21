İspanya meclisinde, hükümete gensoru önergesi

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 17:49

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 17:49

İspanya'da muhalefetteki aşırı sağcı Vox partisinin, sol koalisyon hükümetini düşürmek için sunduğu gensoru Mecliste görüşülmeye başlandı.

İspanya'da normal şartlarda aralıkta yapılacak genel seçimleri, 28 Mayıs'taki yerel seçimlerle erkene çekmeyi talep eden Vox, sunduğu gensoruda, Başbakan Pedro Sanchez'in yerine başbakan adayı olarak "bağımsız, saygın ve akil insan olduğu" gerekçesiyle eski Komünist Parti kurucusu ve ekonomist 89 yaşındaki Ramon Tamames'i gösterdi.

Mecliste görüşülmeye başlanan gensoruda Vox partisi lideri Santiago Abascal, onun başbakan adayı Tamames ve Başbakan Sanchez'in konuşmaları öne çıktı.

Azınlıktaki sol koalisyon hükümetini, dışarıdan destek aldığı ayrılıkçı Bask ve Katalan siyasi partilerle işbirliği üzerinden suçlayan Abascal, "Sanchez hükümetinin süresinin dolduğunu, ülkenin birliği ve vatanın bütünlüğü için bir an önce erken seçime gidilmesi gerektiğini" savundu.

Abascal, ocak sonunda ülkenin güneyindeki Algeciras şehrinde Faslı bir göçmenin saldırısı sonucu bir rahibin öldürülmesi, 4 kişinin yaralanması olayından Başbakan Sanchez'i sorumlu göstererek, "Algeciras katilinin İspanya'ya girişine siz izin verdiniz" şeklinde seslendi.

BAŞBAKAN SANCHEZ, GENSORUYU "HAYAL ÜRÜNÜ VE TUHAF" OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Sanchez ise Vox'un sıradan bir siyasi parti olmadığını, "nefrete dayanan bir aşırı sağı temsil ettiğini" ifade ederek, gensorunun "hayal ürünü ve tuhaf" bir önerge olduğunu kaydetti.

"Bu gensoruya rağmen ne diktatör (Francisco Franco) anıtına geri dönecek ne de İspanya geriye gidecek" diyen Sanchez, aşırı sağcı Vox'un saflarına geçen başbakan adayı Tamames'e şu şekilde hitap etti:

"Bunu yapmak hayatınızdaki en iyi fikir olmadı. Kadın erkek eşitliğini reddeden, iklim değişikliğine dair kanıtları kabul etmeyen, göçmenleri suç sayan ve sizinkiyle örtüşmeyen fikirleri olan siyasi partilerin yasa dışı ilan edilmesini savunan bir parti olan Vox'un aklanmasına katkıda bulunmanız üzüntü verici"

89 YAŞINDAKİ ESKI KOMÜNİST PARTİ LİDERİ TAMAMES, 34 YIL SONRA MECLİSTE KONUŞTU

Siyasi kariyerinde 1977-1982 ve 1986-1989 döneminde ilk Komünist Parti ardından Birleşik Sol partilerinden milletvekilliği yapan Tamames de 34 yıl aradan sonra Meclis Genel Kurulu'na geri döndü.

Genel Kurul'da Vox grubunun bulunduğu bölümde, normalde parti lideri Abascal'ın kullandığı koltuğa oturan Tamames, ileri yaşından ötürü konuşmalarını kürsüden değil koltuktan yaptı.

Vox ile birçok konuda hemfikir olmadığını ancak, "İspanya'nın birliği, bayrağı ve monarşinin korunması için bu gensoruda kendisine sunulan başbakan adaylığını kabul ettiğini" söyleyen Tamames, geçen hafta basına sızdırılan konuşma metnine çok büyük oranda sadık kalarak Meclis konuşmasını gerçekleştirdi.

Başbakan Sanchez'in "bir Frankeştayn hükümeti yönettiğini" ifade eden eski Komünist Parti lideri, ayrılıkçı girişimlerin olduğu Katalonya'da halkın "kendi geleceğine karar verme hakkı diye bir şeyin söz konusu olmayacağını", kendisini fesheden ETA örgütü ile yasa dışı ilan edilen onun siyasi kolu Batasuna'nın "mirasçılarıyla işbirliği yapılamayacağını" ve diktatör Franco dönemiyle hesaplaşmanın tarihçilere bırakılması gerektiğini" savundu.

Hükümetin dış politikasını da eleştiren Tamames, "Avrupa Birliği (AB) bugün ne yapar? ABD, bizi Ukrayna'daki savaşın içine sokmaya geldi. Yugoslavya'dan ders almadık" diye konuştu.

Tamames'in kendisini başbakan adayı olarak gösteren Vox lideri Abascal'ı Meclis konuşmasında alkışlamaması dikkati çekti.

GENSORUNUN REDDEDİLMESİ BEKLENİYOR

Meclis Genel Kurulu'nda 2 gün sürecek görüşmelerin sonunda yapılacak oylamada, gensorunun reddedilmesi öngörülüyor.

Gensoruya sadece Vox partisinin 52 milletvekili destek verirken, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi de karşı çıkıyor.