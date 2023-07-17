Akşener 'zam rüzgarına sessiz kalmayacağız' diyerek saat verdi: 81 il başkanlığından ortak basın açıklaması

Yayınlanma: 17.07.2023 - 19:31

Güncelleme: 17.07.2023 - 19:34

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, art arda gelen zamlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

81 İL BAŞKANLIĞI AÇIKLAMA YAPACAK

Zamlara sessiz kalmayacaklarını belirten Akşener, “İktidarın yanlış ekonomi politikalarının sebep olduğu zam rüzgârına sessiz kalmayacağız! ‘Millet için milletle beraber' anlayışıyla demokratik mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz. Bu doğrultuda; Yarın saat 12:00'de 81 İl Başkanlığımızın yapacağı ortak açıklamayla, her zaman olduğu gibi yine milletimizin gür sesi olacağız!” dedi.