Ali Babacan'dan sahte diploma skandalına tepki: 'Tutuklu yargılanması gerekenler görevde kalıyor'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV'de canlı yayınına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ve ekonomi politikalarını eleştiren Babacan, "İsraf tam gaz devam ediyor. Bütçe tarafında, maliye politikası tarafında enflasyonla mücadeleye yardım eden hiçbir şey yok" dedi.

Babacan'ın ekonomiye ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

"Şu anda Sayın Şimşek'in elinde tek bir enstrüman var, o da para politikası, yani faizi arttırmak. Tek ayaklı sehpa durmaz, devrilir, olmaz yani. Üç ayağının da olması lazım. İkinci ayak, maliye politikası. Yani tasarruf var mı? Son iki yıldır, gerçekten, hükûmet bak şurada tasarruf ediyor, burada tasarruf ediyor, bak artık burada dikkat etmeye başladılar diyebiliyor muyuz? Genelgesi var ama kendisi yok tasarrufun. Herkesin ortak tespiti, israf tam gaz devam ediyor. Ve bütçe tarafında, maliye politikası tarafında enflasyonla mücadeleye yardım eden hiçbir şey yok.

"ASGARİ ÜCRETLİDEN, EMEKLİDEN BEKLİYORLAR"

Gelelim üçüncü ayağa, ekonomi politikasının yapısal reform ayağı... Yapısal reform anlamında bir şey yapabildiler mi bugüne kadar? Hiçbir şey yok. İki yılı geçti, hiçbir şey yok."

Babacan, Avrupa Birliğinin "Kamu İhale Yasası'nın Türkiye'de uygulanmasını" önerdiğini belirterek, "Ben biliyorum ki Sayın Şimşek'in masasının üzerinde hazır. Çünkü zamanda çalıştık, ettik. Devletin yapmadığı tasarrufu asgari ücretliden, emekliden bekliyorlar. 'Dişinizi sıkın, sabredin', değil mi? Tabii ki sabır çok önemlidir. Fakat diş sıka sıka, sabrede sabrede burada sonuç çıkmıyor, olmuyor. Ama doğru ekonomi politikası uygulanmadığı sürece sadece insanlardan eziyet çekmesini beklersiniz ama sonuç alamazsınız."

"BÜYÜK SKANDALLAR ORTAYA ÇIKMIŞKEN İSTİFA EDEN BİR KİŞİ GÖRDÜK MÜ?"

Kişisel verilerin çalınmasının ortaya çıkmasına rağmen sorumluların istifa etmediğini anımasatan Babacan şöyle konuştu:

"E-imzaların çalınması, kopyalanması, e-imzalarla ilgili sahtecilik. Şöyle geriye doğru baktığımızda kişisel veriler, vatandaşlarımızın, milyonlarca insanın sağlık verilerinin aslında kişisel veri olmaktan çıkıp ortalıkta rahatça para karşısında satıldığını öğrendik, değil mi? Devletin en önemli görevlerinden birisi kişilerin, vatandaşların mahremini korumaktır. Vatandaşlarımız aslında kendi mahremini, kişisel verilerini devlet kurumlarına emanet etmiş durumdadır. Ortaya çıkan bütün bu skandallar, bu sosyal güvenlik verileri, TC numaraları, adres kayıtları, bu en son e-imzalar şunu gösterdi ki bugün ülkeyi yönetenler vatandaşlarımızın kendilerine emanet ettiği mahrem bilgileri koruyamıyorlar. Şimdi bu kadar büyük skandallar ortaya çıkmışken bunlara dayanarak istifa eden bir kişi gördük mü?"

"MESELE MUHALEFETLE İLGİLİ BİR KONU OLSA HERHALDE İLK GÜNLERDE ANINDA PATLARDI"

Sahte e-imza ve buna bağlı olarak oluşturulan sahte diplomalara değinen Babacan, "Bu belli ki uzunca bir süredir devam eden bir yargı süreci. Yani toplum yeni duydu bunu. Çünkü mesele muhalefet belediyesiyle ya da muhalefetle ilgili başka bir konu olsa herhalde ilk günlerde anında patlardı. Mümkün olduğunca örtmüşler üzerini, kapatmışlar. Peki bu işin sorumlusu kim? Yani bu verileri saklamaktan sorumlu, korumaktan sorumlu hangi devlet birimleri var? 'Bu emaneti ben koruyamadım' diye istifa eden bir kişi var mı?" diye konuştu.

"SORUŞTURMANIN SELAMETİ AÇISINDAN GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLMELİ"

"Sahte diploma" olayında sorumluların görevden alınması ve tutuklu yargılanması gerektiğini vurgulayan Babacan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu skandalın onda biri değil, yüzde biri bir başka ülkede olsa ilgili bakandan tutun aşağıya doğru sorumluluk silsilesinde kim varsa hepsinin istifa etmesi gerekir. Ve soruşturmanın selameti açısından da bu insanların istifa etmesi lazım. Mesela bazı durumlarda tutuklu yargılanma niye var? Diyorlar ki 'Efendim biz tutuklamazsak yargı sürecinde bunlar suç işlemeye devam eder, delir karartır' falan filan. Bakın başka konular söz konusu olduğu zaman tutuklu yargılamayı bu gerekçelerle savunanlar pek çok önemli meselede dava devam ediyor ama bunlar da işini yapmaya devam ediyor. Görevlerinde devam ediyorlar. Bu kabul edilir mi şimdi Allah aşkına? Onun için derhal gereği yapılmalı. Soruşturmanın selameti açısından en azından bunlar görevden el çektirilmeli. İlgili alakalı kim varsa bir daha devletin bilgisayarlarına ömür boyu dokunamamalı. Çünkü bu konu çok ciddi."