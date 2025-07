Ali Mahir Başarır'dan TBMM'deki o sözlere: 'Varank 3 saat aç kalsa memleketi terk eder'

CHP Ankara İl Başkanlığı TBMM'de görüşülen zeytinliklerin ve meraların madenlere açılmasını öngören yasa teklifine karşı TBMM Dikmen kapısı önünde basın açıklaması yaptı.

CHP İl Başkanı Ümit Erkol, şunları kaydetti:

"Türkiye çok büyük olanakları olan su kaynakları, tarım alanları olan bir ülke ama ne yazık ki AKP iktidarı uluslararası kuruluşlarla birlikte, doğrudan onların talepleri doğrultusunda; ormanlarımızı, zeytinliklerimizi, tarım alanlarımızı, bütün köylerimizi ya inşaat yaparak ya maden arama altında talan etmekten vazgeçmiyor. Hala paranın ve rantın peşinde koşar adım ilerleyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu aslında Nasrettin Hoca’nın kendi bindiği dalı kesen fıkrasına benziyor ama yalnızca kendi bindikleri dalı kesmiyorlar; bütün ülkenin yaşam kaynaklarını kesiyorlar. Bu zeytinlikler, bu ormanlar, bu börtü böcek, bu hayvanlar hepimizin. Bu suya, bu tarımsal ürünlere, bu meyvelere hepimizin ihtiyacı var. Gelecek kuşakların ihtiyacı var. Zaten çok iyi yönetsek bile sorunlarla karşı karşıya kalacağız ama bu kötü yönetim, bu kar hırsı devam ettiğinde kötülüklerle bir an önce gelecek. Hep birlikte açlığa mahkum kalacağız. Böyle giderse bir süre sonra metropol kentlere; Ankara'yı, İstanbul’u, İzmir’i Bursa’yı, Adana’yı, Konya’yı yönetemez hale geleceğiz, buraya su temin edemiyor hale geleceğiz, gıda temin edemiyor hale geleceğiz. Şehirlerimiz mahvolacak lütfen bu kar hırsınızı ve uluslararası tekellere boyun eğen anlayışınızı terk edin halkınızı dinleyin."

"BU YASA TBMM'YE GELDİĞİ GÜNDEN İTİBAREN 'TOPRAK OLMAZSA YURT OLMAZ' DİYORUZ"

Toprağımızı Vermiyoruz Platformu adına konuşan Aslı Kahraman Eren, "Karadeniz kızıyım. Bu Maden Yasası bizleri yaşatan, bizlere oksijen kaynağı olan ormanlarımızın imha edilmesi demektir. Bu talan yasası köylerden şehirlere köylüleri göç etme zorunluluğunda bırakması demektir. Bu yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiği günden itibaren 'toprak olmazsa yurt olmaz' diyoruz. Nitekim, Türkiye'nin en önemli gündeminin bu yasa olması gerektiğini vurguluyoruz" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEN GELEN ÇİFTÇİLERİMİZLE BİRLİKTE TARİHE NOT DÜŞÜYORUZ"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, örgütleri, Türkiye’nin her yerinden gelen çiftçilerimiz, muhtarlarımız, çevre dostlarıyla çok önemli bir direnişi gerçekleştiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak 86 milyonun vekilleriyiz; ama doğanın, derenin, ırmakların, yeşilin, denizlerin, zeytin ağaçlarının da vekiliyiz. Biz her canlının vekiliyiz. Üzülerek söylüyorum ki, biz günlerdir Türkiye’nin her yerinden gelen çiftçilerimizle birlikte tarihe not düşüyoruz. Oysa içeride AKP’nin milletvekilleri 3-5 şirketin ticaret defterine şerh düşüyor. Bakın, burada muhalefet 86 milyonun vekili gibi davranıyor; oysa AKP grubu 3-5 şirketin CEO’su gibi davranıyor. Hayır, hayır, hayır; biz direneceğiz, hep beraber direneceğiz.

"TARİH DOĞRU YERDE OLANLARI YAZACAK"

Dün milletvekilimiz çıkmış, 'Bu yasa geçmeyecek' diyor. Ama utanmaz, hiçbir işe yaramaz Varank çıkmış, 'Siz istemiyorsunuz, biz geçireceğiz' diyor. Bakın, tarih onları affetmeyecek. Bu Varank, AKP için kullanışlı bir komisyon başkanı. Son iki yılda üç tane o komisyondan yasa gelmiş meclise: biri Trendyol yasası, kimin için? Bir kartel şirketin yasası için el kaldırdılar. Diğeri yine bir maden yasasıydı; çiftçilerimize, doğamıza zarar veren bir yasaydı. Üçüncüsü zeytinlerimizi, tarlalarımızı yok edecek bir yasa. Şimdi gelmişler, pazarlık yapıyorlar sizlerle, bizlerle; neymiş, her kesilen zeytin ağacının yerine iki ağaç dikeceklermiş. Peki, 300-400 yaşında olan bir zeytinin yıllarını verebilecek misiniz. Neymiş, o tarlanın yerine kira süresini iki katına çıkaracaklarmış. Biz de diyoruz ki; kirli pazarlıklar yapmayın, hakkımız olanı verin. İliç’te de karşı çıktık, Rize’de de karşı çıktık, Mersin’de de karşı çıktık, burada da çıkıyoruz.

Dediğim gibi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu halkın, 86 milyonluk grubun vekilleri; onlar ise 5 şirketin CEO’su gibi davranan, el kaldıran milletvekilleri. Bakın, uzun süredir meclise uğramayan arkadaşlar burada sabahlıyor. Yoklamalar da tam sayıdalar. Neden? Çiftçi için mi, emekli için mi, öğrenci için mi, bu halk için mi? Hayır. 23 yıldır zenginleştirdikleri, limanları, doğayı, tarlayı, ormanları, Kazdağları’nı, Rize’yi talan eden beş şirket için. Biz direnmeye devam edeceğiz. Biz bu yasanın geçmemesi için mecliste sabahlayacağız. Üç grup başkanvekili de burada, milletvekilleri burada. Biz direneceğiz. Tarih doğru yerde olanları yazacak; ama birilerini daha yazacak: üç beş şirketle rant ilişkileri olan, para ilişkileri olan, bu ülkenin tarihini, doğasını peşkeş çekenleri de yazacak. O yüzden hep beraber direneceğiz, direneceğiz, direneceğiz."

Konuşmaların ardından köylülerle oturarak sohbet eden Başarır, köylülerin Komisyon Başkanı Mustafa Varank'tan randevu talep ettiklerini duyunca, "Son olarak Varank'tan randevu almışlar ama bilmiyorlar ki Varank 3 saat aç kalsa memleketi terk eder. O yüzden Varank'tan biz medet ummuyoruz. Varank denen adam gün gelecek o tarlalarda korkuluk bile olamayacak. Herkes bunu böyle bilsin" ifadesini kullandı.