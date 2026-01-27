Ali Mahir Başarır, hakkındaki iddiaları yalanladı: 'Bu iftiracı, utanmaz adam hakkında suç duyurusunda bulunuyorum'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklu olduğu soruşturmada bir itirafçının kendisi hakkında öne sürdüğü iddiaları yalanladığı bir açıklama yaptı.

Başarır, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün uzun süreden beri devam eden soruşturmanın sonucunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızın, belediyemizin iddianamesi tamamlandı ve açıklandı. Orada bir itirafçı, bir iftiracı hakkımda, 'Antalya'da daire aldı, Muhittin Böcek para verdi' gibi iddialarda bulundu. Savcılık bunu araştırmış ve savcılık iddianamede Ali Mahir Başarır adına kolluk kuvvetlerince yapılan araştırma sonucunda Antalya ilinde aktif ya da pasif hiçbir taşınmazın olmadığını tespit etmiş ve yazmış. Hakkımda da iddianamede bir soruşturma yok ama bunu alçakça sanki yargılanıyormuşum gibi bir algı yaratmak istiyorlar, özellikle havuz meydası."

"SİYASİ ÇALIŞMALAR DIŞINDA FAALİYETTE BULUNMADIK"

"Ben bir adım daha ileri gidiyorum. Beni, banka hesaplarımı, tapu kayıtlarımı inceleyin. Türkiye'nin her yerini inceleyin. Telefon kayıtlarıma da bakabilirsiniz. Gerçekler ortaya çıkacaktır" diyen Başarır, "Bugün itibarıyla bu iftiracı, itirafçı, utanmaz adam hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Her şey araştırılsın. Sayın Böcek de ifade verecektir. Tüm Antalya da ifade verecektir. Biz orada siyasi çalışmalar dışında hiçbir faaliyette bulunmadık. Kamuoyunun takdirine sunuyorum bu utanmazlığı, bu iftiraları, bu alçaklığı" ifadelerini kullandı.