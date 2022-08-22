Ali Mahir Başarır: 'Süleyman Soylu, AKP'li eski bakanın ofisini dinletti'

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 07:33

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, dün Halk TV'de yayınlanan 'Açıkca Programı'nda Barış Pehlivan'ın sorularını yanıtladı. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Başarır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun AKP'de siyaset yapmış eski bir bakanın telefonlarını dinlettiğini iddia etti. Başarır diğer bir iddiasında ise milletvekili olduğu halde kendisinin de telefonlarının dinlendiğini savundu.

"BAKAN SÜLEYMAN SOYLU OLURSA DOĞRU SÖYLEMEZ"

Pehlivan'ın "Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'nin vatandaşlık verdiği Suriyeli sayısında doğruyu söylemiyor. Suriyeliler konusunda doğru rakamı vermiyor. Bir içişleri bakanı niye doğruyu söylemez?" sorusuna Başarır'dan sert yanıtlar geldi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Barış Pehlivan'ın bu sorusuna "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olursa doğru söylemez" diye yanıt vererek açıklamasının devamında Ankara'yı derinden sallayacak bir iddiayı ortaya attı.

Başarır, "Aslında bir içişleri bakanı doğru söyler ve doğru söylemek zorundadır. Ben Süleyman Soylu'nun ne dediği ya da Ümit Özdağ'ın ne dediği ile bağlı değilim bir hukuk devletinde. Ben cimerden sorarım yada bir milletvekili olarak soru önergesi veririm. Bakan o tuşa basar, o tuşa basınca çıkan sonucu bana yollar. Evet Türkiye'de 2020-21'de Türkiye'de bu kadar Suriyeli Türk vatandaşı olmuş der. Ama Süleyman Soylu gibi bir bakanın ağzından çıkan bir cümleye güvenmek itimat etmek zorunda değilim. Burası sözüm ona bir hukuk devleti çünkü... Ben rakamlara bakarım. Resmi rakamlara bakarım, nüfus müdürlüğünün rakamlarına bakarım "dedi.

"BUNU SÖYLEYEN SOYLU İSE..."

Başarır "Altını çizerek söylüyorum, bunu söyleyen Süleyman Soylu ise bir değil 1500 kez düşünürüm" deyince Barış Pehlivan Başarır'a 'Neden güvensizsiniz kendisine?" sorusunu yöneltti.

Başarır bu soruyu "Soylu'ya güvenmen için bir sebep görüyor musunuz bu ülkede? Bana sormayın gelin 85 milyonla anket yapalım? Türkiye'de en güvenmediğiniz bakan, siyasetçi... kim dersek, ben bahse giriyorum Süleyman Soylu açık ara birinci çıkar" diye yanıt verdi.

Başarır konuşmasının devamında 'Çünkü 3 yıldır devlet mafya siyaset ilişkileri, hukuksuzluklar, Silivri Emniyet Müdürü'nün intiharı dahil Sezgin Baran Korkmaz ile görüşmeleri dahil birçok çirkin ilişkide gördük kendisini. Allah aşkına bu güzel ülkeye, 85 milyona bu isim yakışıyor mu? Eminim Recep Tayyip Erdoğan da yakıştırmıyor. Bunu Mustafa Sandal sorabilir mi? Evet her vatandaş sorabilir. Her sanatçı sorabilir. Acıklı olan bu sorudan sonra AKP Başkanvekili'nin bu sorudan sonra ona saldırması...

ODASI DİNLENEN AKP'Lİ BAŞKAN KİM?

Barış Pehlivan'ın 'partisi için de korku da varmış kendisine karşı. Partisinin içinde de birilerini korkutuyor olabilir mi?' demesi üzerine Başarır, "Efendim en önemli isimlerden birinin eskiden genel başkanlık yapmış birisinin ofisini dinlediği iddia ediliyor bu adamın... En önemli adamlardan birisi, eski bir bakan, ismini söylemiyorum kendisinin, genel başkanlık yapmış birisini ofisini dinlediği söyleniyor. Süleyman Soylu böyle bir adam..." diye konuştu.