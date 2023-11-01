Ali Yerlikaya İBB başkan adayı mı olacak? Sıcak kulis bilgisi!

Yayınlanma: 01.11.2023 - 11:28

Güncelleme: 01.11.2023 - 11:28

Gazeteci İsmail Küçükkaya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddiasına ilişkin edindiği sıcak kulis bilgisini paylaştı.

Bakanlıktan üst düzey bir isim ile görüştüğünü belirten Küçükkaya, şunları söyledi:

"İçişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir isim aradı. 'Programınızı izledik bakanlıkta, sayın Bakan da makamındaydı, izledi' dedi. Acaba Ali Yerlikaya, son zamanlarda tüm kesimlerden destek alıyor. Suç örgütlerinin üzerine gidiyor. Dedi ki bunların dışında düzensiz göç konusu da bakanlığın bir numaralı gündem maddesi. 'Sayın Bakan'ın ne aklında, ne fikrinde, ne kalbinde, ne de planlamasında hiç bir şekilde İBB adaylığı yok. Hatta sıfır ihtimal' dedi. 'Bunu söylerseniz memnun oluruz' dedi. 'Adaylığın tartışılmasını istemiyoruz' dedi."