Altılı masada seçim hazırlığı sürüyor: Ortak liste olasılığı

20 Eylül 2022 Salı, 05:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6’lı masanın seçim çalışmalarına ilişkin 41 ilde her partinin kendi milletvekili listesiyle seçime girmek zorunda olduğunu, 40 ilde ise ortak liste ihtimalinin çalışıldığını söyledi. Bu konuda parti içinde bir çalışma yaptıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Arkadaşlarımız çalışmalarımızı ittifakı oluşturan diğer partilere giderek bunları anlattı” ifadelerini kullandı. Cumhuriyet’e konuşan CHP kurmayları, partinin seçim hazırlıklarını anlattı.

ANKETLERE DE BAKILIYOR

Buna göre, her parti milletvekili listelerine ilişkin çalışmalarını hem kendi içinde sürdürüyor hem de birbiriyle bilgi alışverişinde bulunuyor. Şu ana kadar tüm partilerin bir masa etrafında toplanarak bu konuyu ele almadığını söyleyen kurmaylar, “Şimdi ‘Nerede en güçlü şekilde nasıl çıkarız?’ diye çalışıyoruz. Parlamentoda en fazla milletvekilini çıkarmayı amaçlıyoruz. Ortak liste konusu bugüne kadar bir masa etrafında oturulup konuşulmadı. Ancak yaptırılan anketler var. Bu anketlerde durum tespiti yapılıyor. Bazı illerde bu anketler ilçelere kadar detaylı olarak inceleniyor. Şu an sadece durum değerlendirmesi var ama herhangi bir karar yok. Karar alındığında da bunu genel başkanlar paylaşacaktır” değerlendirmesini yaptı.

İSTANBUL SEÇİMLERİ ÖRNEĞİ

Partilerin seçim güvenliği konusunda da hem kendi içlerinde çalıştığını hem de 6’lı masanın Seçim Güvenliği Komisyonu üzerinden çalışmalar yürüttüğünü belirten CHP kaynakları, şunları söyledi: “Seçim güvenliği açısından yaptığımız çalışmalar çok önemli. Bunu masa olarak da sürdürüyoruz ama her parti kendi içinde de çalışıyor. Sonuçların ıslak imzalarla sağlıklı bir şekilde ilçe seçim kuruluna ulaşabilmesi için çalışıyoruz. Hukukçularımız ve sandık görevlilerimizi hazırlıyoruz. Islak imzaların merkeze bildirilmesi için de çalışıyoruz. İstanbul seçimlerinde olduğu gibi ıslak imzalar sayesinde kamuoyunu doğru olarak bilgilendireceğiz.”