Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına 'altılı masa' talimatı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Genel Başkan yardımcılarına ve milletvekillerine, "6’lı masanın karar verdiği, vereceği konular ve 6 Genel Başkan’ın görüşeceği kararlarla ilgili değerlendirmede bulunulmaması talimatı" verdiği öğrenildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına 6'lı masada karşı çıkılması halinde masanın dağılacağını" belirtmişti.
Kuşoğlu'nun geniş yankı uyandıran sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, bugün Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekillerine "6’lı masanın karar verdiği, vereceği konular ve 6 Genel Başkan’ın görüşeceği kararlar ile ilgili değerlendirmede bulunulmaması" yönünde talimat verdi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak da Kuşoğlu'nun sözleri üzerine isim vermeden şu açıklamayı yaptı:
"Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, altılı masa ve onu meydana getiren partilerin Sayın Genel Başkanları dışında hiç kimsenin açıklama yapma yetkisi yoktur."
NE OLMUŞTU?
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Hürriyet'ten Hande Fırat'a verdiği röportajda, "6'lı masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan yok" derken "Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir" ifadesini kullanmıştı.
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