Anayasa direnişi: Can Atalay için bir araya gelen barolar 'Hukuksuzluğa geçit yok' dedi

Yayınlanma: 10.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.01.2024 - 04:00

Anayasa Mahkemesi (AYM) Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı vermesine karşın Yargıtay 3. Ceza Dairesi Atalay’ı tahliye etmedi.

Karara ilişkin tepkiler sürerken Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve İstanbul Barosu dün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde bir basın açıklaması yaptı.

SAĞKAN'DAN AÇIKLAMA

TBB Başkanı Erinç Sağkan, yaptığı konuşmada, “Bundan iki ay önce Türkiye’nin dört bir yanından gelen meslektaşlarımızla hep birlikte Ankara’da Yargıtay binası önündeydik. Adalet çözemeyeceği düğümü atmamalı demiştik. ‘Adalet mülkün temelidir’ sözü yalnızca mahkeme salonunun dekorunun bir parçası olamaz demiştik. Hem hâkimler ve Savcılar Kurulu hem de Yargıtay nezdinde disiplinel süreçlerin işletilmesi için resmi başvurular yaptık” dedi.

“Yargıtay anayasanın açık hükmüne rağmen anayasayı yok sayıyor” diyen Sağkan, “Beş kişilik bir ceza dairesi olarak anayasa yapıcıdan TBMM’den, hükümetten ve anayasanın bir toplum sözleşmesi olduğu göz önüne alındığında toplumun her bir ferdinden daha güçlü olduğunu söylüyor. Hangi yüksek yargı organının kararı jüristokrasiyi andırmaktadır” diye sordu.

Sağkan sözlerini şu şekilde noktaladı:

‘GEÇİT VERMEYECEĞİZ’

“Bugün buradan bir kez daha ilan ediyoruz; İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin yeni kararlarıyla perçinlenen ve anayasal düzene meydan okuyan bu başkaldırıya geçit vermeyeceğiz. Siyasi hesaplarla alınan kararların yargı sistemimizi ve ülkemizin geleceğini esir almasına asla ama asla izin vermeyeceğiz.”

HAKLAR YOK SAYILIYOR

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç ise “AYM kararlarına uyulmaması ile konu bireysel bir hak ihlali olmaktan çıkmış, bütün yurttaşlarımız açısından da ‘hukuk güvenliği’ sorununa dönüşmüştür. Yargıtay’ın bu kararı yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini hiçe sayıyor” dedi.

İkinci kez suç duyurusunda bulunduklarını vurgulayan Saraç, “Toplumlarda hukuksuzlukları yapanlar kadar hukuksuzluklara alışmış kişiler de başka insan hakları ihlallerine ortam oluşturur. Suç duyuruları, eylemler hukuksuzluğa alışmayacağımızın ve hukuk devletine sonuna kadar sahip çıkacağımızın ilanıdır” dedi

