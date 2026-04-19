Ankara ve İstanbul'da İlayda Zorlu için eylemler: Polis müdahale etti, gözaltılar var

Hatay’da aile evinde polis babasının beylik tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitiren Karadeniz Teknik Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi İlayda Zorlu için Ankara’da üniversiteliler eylem düzenledi.

Basın açıklaması için Yüksel Caddesi'nde toplanan gençlik örgütlerine polis, biber gazı ile müdahalede etti.

Eylemde çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İSTANBUL'DA DA POLİS MÜDAHALESİ

İlayda Zorlu için Kadıköy Bahariye'de de gençlik örgütlerinin çağrısıyla eylem düzenlenmek istendi.

Ancak Süreyya Operası önünde toplanan öğrencilerin eylemi de çevik kuvvet ekiplerinin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Öğrencilerin bir kısmı polis araçlarına götürülerek gözaltına alındı.

Bir grup öğrencinin eylemi ise polis ablukası altında devam ediyor.

Ankara ve İstanbul'da İlayda Zorlu için eylemler: Polis müdahale etti, gözaltılar varhttps://t.co/iGssWlpCu3 pic.twitter.com/DdWfnb9KHV — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) April 19, 2026

KOLEKTİFLER'DEN AÇIKLAMA: İLAYDA İNTİHAR ETMEDİ

Öğrenci Kolektifleri, İlayda Zorlu’nun ölümüne dair yaptığı açıklamada “Sıra arkadaşımız İlayda Zorlu intihar etmedi, devlet eliyle katledildi!” dedi.

Öğrenci Kolektifleri, gençlere yönelik baskı politikalarını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:“Her gün kadınların, işçilerin katledildiği, sistemin yarattığı şiddet sarmalının sonucunda okulların silahlarla basıldığı ve çocukların katledildiği, insanların yoksulluğa mahkum edildiği, bu yoksulluk sonucu üniversitelilerin eğitim hayatına devam edemediği bu düzende adaletsizliğin, haksızlığın karşısında ‘Artık yeter!’ diyen binlerce üniversiteli bugün parasız eğitim için mücadele ediyor. Her gün yeni insanlar mücadeleye katılıyor. İktidar bu sorunlara çözüm bulacağına, yoksulluk içinde yaşamak istemiyoruz diyen binlerce gencin taleplerine kulak vereceğine polisleri görevlendirip ailelerini arayarak tüm haklı talepleri ‘Terör’ yaftasıyla suçlu ilan etmeye çalışıyor. Yarattığı korku ve panik aileler tarafından gençlere şiddet olarak dönebiliyor. İşte bu şiddetin sonucunda bir arkadaşımız katledildi.”