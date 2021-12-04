Ankara'da anmaya saldırı: Seval Türkeş, Soylu'yu işaret etti

04 Aralık 2021 Cumartesi, 09:11

MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş, Ankara'da anma toplantısına MHP Ankara İl Başkanı öncülüğünde yapılan baskınla ilgili açıklamalarda bulundu.

Halk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Seval Türkeş, saldırının provokasyon olduğunu değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Üzücü oldu bu bizim açımızdan çünkü Mansur Yavaş bey Türkeş beyin de sevdiği değerli bir arkadaşımız. Kendisi şu anda çok başarılı bir hizmet yaparak halkın sevgisini kazanmış ve işiyle meşgul olan... Kesinle şuanda siyasetle bir ilgisi yok. Artı bu vakıfla uzaktan yakından bir ilgisi yok. İnsanların bir araya gelerek anma yapması hoş bir şey ama organize bir çete gibi buraya saldırıp cehenneme çevirmek ve toplumda infiale sebep olmak büyük bir suçtur. Basit bir şey değil bu. Eğer bu takipsiz bırakıldığı takdirde daha başka şeyler olabilir. Sorumlular çok dikkatli olmaları gerekir. MHP de yönetimi ve sayın başkan bu konuyu bence önemseyip ele alması beklenmektedir. Kamuoyu da biz de bekliyoruz."

"ÖLÜM OLMADIĞINA ŞÜKREDİYORUZ"

Hakan Çelenk'in "Davetlilerden rahatsız olmuş olabilirler mi? Konuklar neye göre davet edildi?" sorusuna yanıt veren Türkeş şöyle konuştu:

"Konuklar Türkeş'e saygısı sevgisi olanlar davet edildiler. Bu Türkiye üzerinde oynanan karanlık oyunun bir parçası olarak ben değerlendiriyorum. Bunu yapan siyaset zemininden uzaklaştırarak, çatışma ortamına sürüklemeyi hedeflemektir. Çünkü Alparslan Türkeş ismi büyük isimdir. Bu vakfın hedef alınması tabii ki belli bir amaçla buraya saldırılmıştır. Burada çatışma ortamı yaratmak amaçlanmıştır. Şükrediyoruz ki ölüm olmadı. Ama orada ak saçlı belli bir yaşa gelmiş büyüklere bayrakların çubuklarını çıkararak -uçlarında demir var o bayrakların- yaralamak... Alpaslan Türkeş ismi altındaki bu sivil toplum örgütünün içinde ülkücü olmadığını gösteriyor zaten. Hiçbir ülkücü böyle bir saldırıya alet olmaz. Gerçek ülkücü, bu tür insanlık dışı davranışı sergilemez. Bu şu anda büyük ekonomik sıkıntılarla boğuşan milletimizin her şeyden sıkılmış boğulmuş bir vaziyetteyken ortama birlik beraberlik güzellik yaymak gerekirken böyle korku yaymak herhalde bir provokasyon olduğu açıktır."

"BEN DE MANSUR YAVAŞ'I DESTEKLEDİM'

Seval Türkeş, İsmail Saymaz'ın "Kılıçdaroğlu sizi ziyaret etti. Acaba Millet İttifakı'na bir sempatinizin olduğunun düşünülmesi mi böyle bir tabloya sebebiyet verdi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Sayın Bahçeli daima bana mesafeli olup hep benden uzak durmaya çalıştı. Bana ve vakfa karşı bir korku yaratıldı. Ben aktif siyasetin içinde değilim ama bir sorumluluk taşıyoruz bu konuda ister istemez. Mansur Yavaş Türkeş'in çok takdir ettiği son derece dürüst çalışkan bu memlekete çok faydası olacak olan bir arkadaşımız. Ben de Mansur Yavaş'ı destekledim, Ankara da Yavaş'tan son derece memnun. Kılıçdaroğlu'nun nezaket ziyaretinden sonra MHP'den hiç yakışmayan çok büyük hakaretler aldık biz. Evimize yazılar yazdılar. Bu yakışmaz. Hiçbir ülkücü Türkeş'e evine çocuklarına hakaret etmez. Demek ki burada başka güçler, olaylar var. Bu karanlık güçlerin MHP'de ağırlıklı olması halinde bu hiç güzel bir şey olmuyor."

'SOYLU' İDDİASI

Türkeş, saldırıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu işaret ederek, "Bu saldırı İçişleri Bakanınının himayesinde yapılmış olduğu izlenimi var; oradaki tablodan çıkarılan bir sonuç. Sayın Bahçeli'nin bu MHP il başkanını anında görevden alması gerekirdi. Ve hala bu saldırıyı yapanlar hakkında hiçbir soruşturma başlatılmaması, yargıya başvurulmaması bunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.