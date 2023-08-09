Ankara’ya ‘talip’ çok: AKP’de belediye başkanlığı isteyenler kendilerini Erdoğan’a beğendirmeye çalışıyor

Yayınlanma: 09.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 09.08.2023 - 04:00

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un İstanbul, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin’in Ankara, genel başkan yardımcısı Hamza Dağ’ın İzmir’den “belediye başkan adayı olmak istediği” ileri sürülüyor. Ankara’nın seçmen yapısının “İstanbul’a göre milliyetçi - muhafazakâr tabana dayandığı” değerlendirmeleri yapılan AKP’de, genel sekreter Fatih Şahin’in dışında, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olmak istediği” ifade ediliyor.

‘GÖREVE HAZIRIZ’

AKP içinde Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olmak isteyenler arasında Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok gibi isimlerin de olduğuna işaret ediliyor. Altınok, adının Ankara için “aday olarak geçmesi” sonrasında “aday olmak istediğini” açıklamış ve “Verilecek göreve hazırız” demişti. Altınok, dün de adaylık ile ilgili olarak “Partimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı belediye başkan adaylığını bize tevdi ederse göreve talibiz. Aday olursam kazanacağıma inanıyorum. Anket yaptırıyorum, anketler kazandığımı gösteriyor” açıklamasında bulundu.

İZMİR'İ 'DAĞ' İSTİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerde hedefinin “CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanlığı olduğunu” açıklamıştı. AKP, “CHP’nin kalesi” olarak da bilinen İzmir için bu kez “her kesimden oy alabilecek bir aday üzerinde çalıştığı” belirtilmişti. AKP’nin eski Türkiye İhracatçılar Meclisi başkanvekili ve eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener’i “aday göstermek istediği” de iddia edilmişti. Ancak AKP’de “3 dönem kuralı” nedeniyle yeniden milletvekili olamayan genel başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın da “İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı olmak istediği” ileri sürülüyor.

