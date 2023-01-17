Anket şirketlerinden Bahçeli'nin seçim çıkışı için ilk değerlendirme

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 18:03

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 18:03

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, seçim tarihine ilişkin net konuştu. Bahçeli, "Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim, sözü ve kararı aziz milletimizin kutlu iradesine verelim" ifadelerini kullandı.



Bahçeli’nin ‘seçim’ çıkışı siyaset kulislerini hareketlendirirken, MetroPOLL Araştırma Başkanı Özer Sencar, Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz ile MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat'tan ilk değerlendirmeler geldi. Tele1'den Egehan Erkün'e konuşan Özer Sencar, Bahçeli’nin mayıs ayını işaret ettiği açıklamayla ilgili şunları söyledi:

“6 Nisan kritik gündür. Eski seçim yasasıyla yeni seçim yasasının yer değiştireceği zamandır. İktidarın 6 Nisan’dan önce seçime gitmesini kesinlikle beklememek lazım. Dolayısıyla yeni seçim yasasının geçerli olacağı 6 Nisan’dan sonraki bir tarihte seçim olur. Bunu belirleyecek olan Erdoğan’dır. Seçim, Haziran 14 veya 15’e kadar ne kadar gecikirse bu iktidarın aleyhinedir. Çünkü yılbaşında yapılan asgari ücret, memur ve emeklilere yapılan zamlar, insanları en fazla iki buçuk, üç ay rahatlatır. Dolayısıyla seçimin mayısa kalması kesinlikle iktidar açısından oy kaybına sebep olacak. Çünkü zam almadan önceki duruma düşecek insanlar. Bence Erdoğan nisanın ikinci yarısına çekebilir. Çünkü seçim tarihi yılbaşına ne kadar yakın olursa iktidarın lehinedir”

KEMAL ÖZKİRAZ: SEÇİM NİSAN AYINDA OLABİLİR DİYE TAHMİN EDİYORUM

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz da iktidarın açıkladığı Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), maaş zamları ve konut projesi gibi düzenlemelerin zaman geçtikçe etkisini kaybedeceğini ve bu yüzden seçimi olabildiğince erken bir tarihte yapmayı planladıklarını aktardı.

Özkiraz şu ifadeleri kullandı:

“Cumhur İttifakı, seçim ekonomisi uyguladığı için, popülist vaatlerinin etkisi geçmeden bir seçim yapmak istiyor. Aslında daha erken de seçim yapmak istiyorlardı. Ancak bu 6 Nisan meselesi, ittifak yasasıyla ilgili değişikliğin 1 yıl sonra yürürlüğe girmesi durumundan dolayı hemen yapamıyor. Eskisi gibi baskın seçim yapma şansını kaybettiler yasa değişikliğiyle. EYT, asgari ücret ve konut gibi projelerin balonu sönmeden seçime gitmek istiyorlar. Benim tahminim 6 Nisan’dan sonra her gün olabileceği yönünde. Geçen seçimde, önce 10 Ağustos diye açıklayıp daha sonra 24 Haziran’a çekmişlerdi. Önce 7 ya da 14 Mayıs deyip, bunu Nisan ayının içine çekebilirler diye tahmin ediyorum. Muhalefetin özellikle de HDP ile uzlaşıya varamadan seçime gitmek isteyebilirler”

KULAT: CUMHUR İTTİFAKI 14 MAYIS’I İSTİYOR

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat ise seçimin mayıs ayında gerçekleştirilmesini istediğini belirterek, şunları kaydetti:

“Sayın Bahçeli böyle bir ifade kullanıyorsa Cumhur İttifakı mayıs ayını genel anlamda istiyor demektir. Özellikle de 14 Mayıs’ı istiyor. Tabii böyle bir karar için eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’i feshetmek suretiyle karar alma durumu söz konusu değilse ki -bu ciddi tartışmalı bir konu- bunun dışında sayı olarak Cumhur İttifakı yetmiyor bu kararı almak için. Millet İttifakı’nın görüştüğüm bileşenleri, yani CHP ve İYİ Parti, buna destek vermeyeceklerini ifade ediyorlar. En azından bugün için… Muhalefetin destek vermeyeceğini söyleyebiliriz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı Meclis’i feshetmesi suretiyle böyle bir karar alırsa o zaman da onu Anayasa hukukçuları tarafından, Sayın Cumhurbaşkanının üçüncü dönem meselesi gibi bir tartışma konusu olur. Tabii bu YSK ve AYM’nin verebileceği bir karar olarak duruyor karşımızda”

“BAZI ARAŞTIRMALAR MHP İÇİN 7 BARAJINI SORUN OLARAK GÖRÜYOR”

Kulat açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Sayın Devlet Bahçeli, muhtemelen partisinin yeni sistemde girilecek seçimde 7 barajı problemi olmadığını düşünmektedir. Bazı kamuoyu araştırmaları, MHP için 7 barajını bir sorun olarak görmektedir. Eğer Devlet Bey seçime yakın böyle bir eksiklik görürse şöyle bir durum da gündeme gelebilir: Acaba MHP, AKP çatısı altında mı seçime girecek? Bu da önemli bir tartışma konusunu gündeme getirebilir. MHP’nin oyu şu anda 6 buçuk bandında görünüyor. MHP seçmeni genel itibarıyla seçime doğru giderken bir kaç puan aşağıda görünür. Ama seçmen Türkiye’nin sigortası gibi gördüğünden MHP’ye anketlerden daha fazla oy veriyor. Bu sefer de böyle olur mu bilmiyorum ama genelde böyle bir özelliği var MHP’nin.”