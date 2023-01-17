Son dakika... Devlet Bahçeli'den 'seçim tarihi' açıklaması: 'Mayıs ayı içerisinde bu işi bitirelim'

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 10:40

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 10:40

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP lideri kürsüde "Seçim tarihi tartılması son bulmalı. Mevsim şartlarına ilişkin bir tarih beklentimizdir. Mayıs ayı içerisinde bu işi bitirelim" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

* MHP, önümüzdeki baharda gerçekleşmesi gündemde olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimine hazırdır, başarıya inanmıştır. 15 Ocak'tan itibaren seçim sürecine girdiğimiz, bu suretle seçim hazırlıklarını daha da yoğunlaştırmaya karar verdiğimiz malumdur. Seçimin ne zaman yapılacağıyla ilgili tartışmaların bir an evvel son bulması, mevsim şartlarıyla birlikte uygun bir tarihin mutabakatla tespiti iyi niyetli beklentimizdir. Böyle bir karar çıkarsa bu durum bir erken seçim değil, seçim tarihinin güncellenmesi şeklinde yorumlanmalıdır.

"MAYIS AYI İÇİNDE BU İŞİ BİTİRELİM"

* Kriz çıkarmanın, kavga iklimi yaratmanın ahlaken bir karşılığı olmayacağını görmek lazımdır. Muhalefet partileri bu yönde adımdan imtina ederse, Cumhurbaşkanımız anayasa 116. madde 2. fıkra uyarınca seçimlerin yenilenmesine karar verebilecektir. MHP, iki alternatife de hazırdır. Cumhurbaşkanımız seçimlerin yenilenmesine karar verdiği anda, 60 günlük süre de işlemeye başlayacaktır. Muhalefet şayet seçimlerden umut kesmemişlerse, ipe un sermeyi bir kenara bırakma düşüncesine sabitlenmemişlerse TBMM'de makul tarihin uzlaşmayla belirlenmesi önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Demokrasimiz rüştünü ispat etmelidir. Sandıktan kaçmanın kimseye bir yararı bulunmayacaktır. Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim, sözü ve kararı aziz milletimizin kutlu iradesine tevdi edelim. Uzlaşarak Türkiyemizi seçime taşıyalım.

"2023 SEÇİMLERİNİ RİSKE ATMAYACAĞIZ"

* 2023 seçimlerini riske atmayacağız. Gücümüz ne yetiyorsa çalışacağız. MHP ve Cumhur İttifakı'nın ulaşacağı sonuç fedakarlıkların, emeklerin, hane hane gezilerek yapılan görüşmelerin, göz nurlarının muhterem eseri olacaktır. Tüm dava arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Partimize verilecek her destek ve her oy bizim için siyasi namusumuzun bir belgesidir. Bizim ittifakımız ve davamız, umuttur, huzurdur, kardeşliktir, Türk Milleti'nin ta kendisidir.

* Moralimizi bozmak isteyecekler. Mücadelemizi zaafa uğratmanın hesabını yapacaklar, güveni sarsmak için uğraşacaklar. Kara kampanyalara hız katacaklar, kuşku uyandırmak için yeni taktikler geliştirecekler. Fitnenin dozajını artıracaklar. Hiçbir arkadaşım böyle bir sabotaja boyun eğmemelidir. Onların nifak madeni varsa bizim de çelik gibi imanımız vardır. Hepsini birden daldan dala zıplayan maymuna çevireceğimiz unutulmamalıdır.

"ZİLLET İTTİFAKI TÜRKİYE'YE SİLAH DOĞRULTMUŞTUR"

* MHP'nin her bir ferdi kalkınma mücadelesini ilelebet sürdürecektir. Haklı mücadelemizden asla dönmeyeceğiz. Biz dünyanın en gözde ve zorlu coğrafyasında yaşayan bir milletiz. CHP'nin başını çektiği zillet ittifakı karamsarlık siyasetidir. Siyasi rant kavgaları gizlenemez konumdadır. Zillet ittifakı resmen Türkiye'ye silah doğrultmuştur.

"KILIÇDAROĞLU'NUN KAFASI KENAN EVREN KAFASIDIR"

* Fırtına obüslerinden rahatsız olan bir siyasetçi bu milletin evladı olamaz. Savunma sanayi ürünlerimizden kim rahatsız oluyorsa bilin ki küresel emperyalizme ruhlarını satan ilkesizlerdir. Vesayet demek bugünkü CHP'dir. Kılıçdaroğlu'nun kafası Kenan Evren'in kafasıdır. Kılıçdaroğlu bir tarafta terörist Demirtaş'ın serbest kalmasını isterken bir yanda Türk askerine hakaret etmektedir.

* Pençe Kilit operasyonunda 506 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kılıçdaroğlu'nun sıkıntısı bundan kaynaklanmadır. PKK'lıların kafası koparıldıkça, Kılıçdaroğlu titremektedir. Alayınızı birden titretmeye pençe darbeleriyle devam edeceğiz. Merhamet göstermeyeceğiz. Kılıçdaroğlu, demiş ki demokrasilerde siyasi partiler kapatılamaz. Teröre yardım ve yataklık yapan HDP kapatılmasın da Kandil'e daha çok yatırım mı yapılsın. HDP'nin kapatılması demokrasi onurudur. Bu onurun çiğnenmesini isteyen Kılıçdaroğlu CHP'yi HDP'ye rehin bırakmıştır.

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

* Kılıçdaroğlu'nun TSK'nın şerefli komutanlarına saldırması uykuları kaçan mankurt bir siyasetçinin karanlık ağzından saçılan kötülük ve nefrettir. Yeni nesil fırtına obüslerinden rahatsızlık duyan bir siyasetçinin bu millete faydası dokunamaz. İHA'larımızdan, SİHA'larımızdan KIZILELMA'mızdan, Hürjet'imizden, ATAK helikopterimizden, Tayfun füzemizden diğer yerli ve milli silah sanayii ürünlerimizden kimler gocunuyorsa, onlar küresel emperyalizme ruhlarını satan ilkesizlerdir.

* Asker sivil gerilimini tetikliyorlar. Kılıçdaroğlu istese de istemese de, çatlayıp patlasa da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle dayanışma hakimdir. Eski çamlar bardak olmuş, bit pazarının kepengi çoktan inmiştir. Kahraman asker ve polislerimiz bölücü hainlerin kafasını koparttıkça Kılıçdaroğlu titremektedir. Alayınızı titretmeye, pençe darbeleriyle sallamaya devam edeceğiz. Hainlere acımayacağız. Kılıçdaroğlu'nun dili Yunan dilidir, yılan dilidir.

* HDP'nin kapatılması bir adalet ve demokrasi onurudur. Kılıçdaroğlu, PKK'nın güdümüne girmiştir. CHP'li ülkücülerden bahseden Kılıçdaroğlu bilsin ki, hiçbir namuslu ülküdaşım, PKK ile HDP ile yan yana gelemez, aynı hizada bulunamaz. Sayın Kılıçdaroğlu, yolu doğru olanın yükü ağırdır. Senin ne sözün sözdür, ne siyasetin siyasettir ne de yolun yoldur. TSK'nın komuta kademesinin yalanı alkışladığını küstahça söyleyen Kılıçdaroğlu ve BAYKAR'ı suçlayan selamsız Babacan, yabancıların etki ajanlığı pozisyonunda sabitlenmişlerdir.

* Her birinizden istediğim, yüz oyu bulmanız, sandığa taşımanız ve 100. yıl şerefine hizmet etmenizdir.

* Önümüzdeki günlerde EYT sorunu Meclis'te çözülecektir.

KILIÇDAROĞLU '14 MAYIS' DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki günlerde katıldığı TV100 yayınında seçim tarihinin 14 Mayıs olarak göründüğünü söylemişti.

Çalışmalarını Meclis'te çoğunluk elde etmek üzerine kurduklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, seçim tarihi için 14 Mayıs tarihini öne sürmüştü.

TARİHİ YİNE BAHÇELİ AÇIKLADI: MHP lideri Bahçeli 2002'de ülkeyi seçime götüren çıkışı yapan isimdi. 7 Haziran 2015 seçimlerinin ardından AKP Meclis çoğunluğunu kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu liderliğindeki AKP'nin hükümeti kuramayacağı netleşmesine rağmen bu görevi muhalefete vermemişti. Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yle yaptığı görüşmenin ardından 1 Kasım'da ülkenin tekrar seçime gideceğini açıklamıştı.