Arnavutluk Başbakanı Rama, Türkiye'ye gelecek

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

AA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 18:35
Arnavutluk Başbakanı Rama, Türkiye'ye gelecek
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, Erdoğan ve Rama'nın riyasetlerinde Ankara'da icra edilecek.

Konsey toplantısında, Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Göz Atın
İsveç'ten Meclis'in 'NATO' kararına ilişkin ilk açıklama

İsveç'ten Meclis'in 'NATO' kararına ilişkin ilk açıklama
Gökhan Zan'dan Melih Gökçek'e sert yanıt: Helal ülkenin haramzade siyasetçisi

Gökhan Zan'dan Melih Gökçek'e sert yanıt: Helal ülkenin haramzade siyasetçisi

NATO müttefiki Arnavutluk'la yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Balkanlar başta olmak üzere, barış ve istikrarın korunması anlayışı temelinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Toplantı kapsamında, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerine önemli katkılar sağlayacak çeşitli hukuki metinlerin imzalanması da öngörülüyor.


Arnavutluk haberleri Ankara haberleri ziyaret haberleri NATO haberleri

İlgili Haberler

Aliyev, ilk resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi

Aliyev, ilk resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP aday tanıtım toplantısında Hatay Büyükşehir Belediyesi için Lütfü Savaş'ın ismi anons edilmedi

CHP aday tanıtım toplantısında Hatay Büyükşehir Belediyesi için Lütfü Savaş'ın ismi anons edilmedi
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu 2024?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu 2024?
AKP’li başkan polisleri azarladı: ‘Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?’

AKP’li başkan polisleri azarladı: ‘Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?’
Londra Moda Haftası’nda 20 özel Türk tasarımı… Diyarbakırlı öğrenciler için podyuma çıktılar

Londra Moda Haftası’nda 20 özel Türk tasarımı… Diyarbakırlı öğrenciler için podyuma çıktılar
Kritik görüşme sona erdi... Lütfü Savaş'tan ilk açıklama

Kritik görüşme sona erdi... Lütfü Savaş'tan ilk açıklama
Midilli adasına nasıl gidilir? Midilli adası nerede, gezilecek yerler, feribot fiyatları ne kadar?

Midilli adasına nasıl gidilir? Midilli adası nerede, gezilecek yerler, feribot fiyatları ne kadar?
Son dakika... İYİ Parti'de Suat Sarı istifa etti

Son dakika... İYİ Parti'de Suat Sarı istifa etti
Kızlarını kendi gibi yetiştiriyor… Sinemanın aksiyon yıldızı Sylvester Stallone kızlarına askeri eğitim aldırıyor

Kızlarını kendi gibi yetiştiriyor… Sinemanın aksiyon yıldızı Sylvester Stallone kızlarına askeri eğitim aldırıyor