Aliyev, ilk resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinde 7 Şubat’ta icra edilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ilk resmi ziyareti için Türkiye'ye geldi.

AA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 08:18
Aliyev, ilk resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, 18-19 Şubat 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret, Azerbaycan’da 7 Şubat’ta icra edilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Sayın Aliyev’in ikili düzeydeki ilk yurt dışı ziyaretini teşkil edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Göz Atın
Azerbaycan-Ermenistan geriliminde son perde: Şiddetin gölgesinde müzakere

Azerbaycan-Ermenistan geriliminde son perde: Şiddetin gölgesinde müzakere
Azerbaycan'da hükümet istifa etti

Azerbaycan'da hükümet istifa etti

"19 Şubat Pazartesi günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."


Azerbaycan haberleri İlham Aliyev haberleri

İlgili Haberler

Azerbaycan-Ermenistan geriliminde son perde: Şiddetin gölgesinde müzakere

Azerbaycan-Ermenistan geriliminde son perde: Şiddetin gölgesinde müzakere
Onay çıktı: Aliyev yeniden Azerbaycan cumhurbaşkanı

Onay çıktı: Aliyev yeniden Azerbaycan cumhurbaşkanı
Azerbaycan'da Aliyev yeniden Cumhurbaşkanı seçildi

Azerbaycan'da Aliyev yeniden Cumhurbaşkanı seçildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika... DEM Parti'nin Ankara adayları belli oldu: 'Kent uzlaşısı' vurgusu!

Son dakika... DEM Parti'nin Ankara adayları belli oldu: 'Kent uzlaşısı' vurgusu!
İnci Taneleri yüzünden kavga eden çifte Esra Ezmeci’den olay tavsiye!

İnci Taneleri yüzünden kavga eden çifte Esra Ezmeci’den olay tavsiye!
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan kredi ve banka kartı açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan kredi ve banka kartı açıklaması
Alanya’da nefes kesen maç: 6 gollü mücadelede kazanan çıkmadı!

Alanya’da nefes kesen maç: 6 gollü mücadelede kazanan çıkmadı!
Kentte tepki toplamıştı: AKP'nin Elbistan adayı Abdullah Yener, adaylıktan çekildi

Kentte tepki toplamıştı: AKP'nin Elbistan adayı Abdullah Yener, adaylıktan çekildi
Ebru Gündeş evleniyor mu? Sürpriz evlilik kararı!

Ebru Gündeş evleniyor mu? Sürpriz evlilik kararı!
Ünlü Fransız deprem uzmanlarından korkutan senaryo: 'Marmara depremi kaç büyüklüğünde olacak?'

Ünlü Fransız deprem uzmanlarından korkutan senaryo: 'Marmara depremi kaç büyüklüğünde olacak?'
Türkiye Kupası’nda zafer Fenerbahçe’nin: 8. kez gülen taraf oldu!

Türkiye Kupası’nda zafer Fenerbahçe’nin: 8. kez gülen taraf oldu!