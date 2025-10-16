Asu Kaya'dan 'Boş tencereni al, sen de gel' eylemine çağrı: Boş tencerelerle, sarayda oturup milleti duymayan iktidarın kulaklarını çınlatacağız

CHP Kadın Kolları, yarın Türkiye genelinde "Boş tencereni al, sen de gel" eylemi yapacak. Eylem öncesi ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, "Geçtiğimiz yılı 'emekli yılı' ilan etmişlerdi. Emekli aç kaldı. Bu yılı da 'aile yılı' ilan ettiler. Aileler maalesef aç" dedi. Kaya, şöyle devam etti:

"Sarayın geçtiğimiz günlerde günlük ve aylık harcamaları kamuoyuyla paylaşıldı. Ne diyor peki bu bilgiler bize? Biz neyi anlıyoruz, neyi öğreniyoruz? Sarayın bir aylık harcaması 1 milyar TL’ymiş. Yani bizim aslında düşünürken bile sıfırlarını hesap etmekte zorlandığımız bir rakam. Ama maalesef kimilerinin bir aylık, bir sarayın harcaması bu kadar. İtibardan asla ve asla tasarruf etmediklerine bir kere daha tanık olduğumuz sarayın bir aylık harcaması 1 milyar 100 milyon TL. Biz şunu biliyoruz: Türkiye’de milyonlarca insan asgari ücretle, asgari gelirle geçim mücadelesi veriyor. Aileler asgari gelirle geçim mücadelesi içinde. Peki, sarayın bir aylık harcamasıyla kaç asgari ücretli, kaç asgari gelirli aile geçimini sağlayabilir? 50 bin üzerinde aile, sarayın bir aylık harcamasıyla geçinebilir. Üstelik bu asgari gelir dediğimiz tutar çoktan açlık sınırının altında kalmış durumda.

"KADINLAR, GENÇLER, ERKEKLER, EMEKLİLER BU YILI BOŞ TENCEREYLE GEÇİRİYOR"

Sarayın şatafatı bol, gördüğünüz üzere bu rakamlardan da anlıyoruz, ama milletin sofrası boş. 'Aile yılı' ilan ettikleri 2025 yılında ailelerin sofrasını boş, tenceresini boş bıraktılar. Kadınlar, yani evin geçimini üstlenen; eşiyle birlikte eşit şekilde evin yükünü çeken, sofrayı kurmakla yükümlü olan kadınlar, kimi zaman da gençler, erkekler, emekliler bu yılı boş tencereyle geçiriyor maalesef. Sarayın şatafatı bol ama milletin sofrası boş. Bu sofralarda kadının emeği var ama maalesef o emek ucuz. Ekmek de maalesef o sofrada yok.

"KADINLARIN TENCERESİ BOŞ ÇÜNKÜ SARAYLARIN SOFRALARI DOLUP TAŞIYOR"

Kadınların tenceresi boş çünkü sarayların sofraları dolup taşıyor. Kaynamayan bu boş tencerede AKP’nin iflas etmiş ekonomi politikası var. Bu yokluk, bu yoksulluk en çok kimi vuruyor? En çok kimi derinden etkiliyor? Çocuğunu okula aç göndermek zorunda kalan anneyi. Çocuğu okuldan aç dönen, dolayısıyla okul başarısı düşen çocuğu... Çünkü çocuk boş mideyle neyi düşünsün? Çocuğun tek düşünebildiği şey, o boş mide. Peki, bir anneyi bir babayı çocuğunun açlığından daha çok ne kederlendirebilir?

"KADINLAR, AKP’NİN BOŞ BIRAKTIĞI O TENCERELERİYLE MEYDANLARDA OLACAKLAR"

İşte AKP’nin bu millete yaşattığı sefaletten dolayı, bu ülkenin tüm kadınları yarın, yani cuma günü saat 17.00’de, 81 ilde Cumhuriyet Halk Partimizin Kadın Kolları örgütlerinin hazırlığıyla meydanlara dökülecek. Kadınlar, AKP’nin boş bıraktığı o tencereleriyle meydanlarda olacaklar. O boş tencerelerden, o boşluğun sesi çıkacak. O boş tencerelerle sarayda oturup milletin sesini duymayan, halktan kopmuş AKP iktidarının kulaklarını çınlatacağız."